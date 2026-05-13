मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. पीएम मोदी द्वारा पेट्रोल डीज़ल की खपत कम करने की अपील की खुलेआम अनदेखी करते हुए उन्होंने 300 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकाला और इतने वाहनों के साथ शिवपुरी से करैरा तक गए. जिसके बाद उनके रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

पीएम मोदी की अपील को धता बताते हुए बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी 300 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर मंदिर विवाद में बाबा के समर्थन में पहुंचे थे. इतने बड़े काफिले को साथ लेकर चलने के पीछे उनके एक विवाद को जोड़कर देखा जा रहा है जो कुछ दिन पहले ही उनका एसडीओपी IAS डॉ आयुष जाखड़ के साथ हो गया था, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया.

300 गाड़ियों के ज़रिए शक्ति प्रदर्शन

एसडीओपी को सत्ता की हनक दिखाने के लिए बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने साथ 300 गाड़ियों का काफिला लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने निकल पड़े. बताया जा रहा है कि विधायक जी काफिला लेकर बगीचा मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने बगीचा हनुमान मंदिर के महंत को समर्थन देते हुए संतो के सम्मान में आने की बात कही.

प्रीतम लोधी ने कहा कि लोधी समाज तो दूसरों की सेवा करने के लिए ही बना है. संतो पर कोई बात आई तो हम मैदान में उतरेंगे. हमें उनकी भाषा में भी जबाब देना आता है.

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700 गाड़ियों के साथ पहुंचे बीजेपी नेता

इससे पहले भाजपा नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर जो पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने हैं उनका काफिला भी काफी विवादों में आ गया था. जब, पीएम मोदी की अपील का बावजूद सौभाग्य सिंह कथित तौर पर 700 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले से उज्जैन से भोपाल पहुंचे थे. बीजेपी नेताओं की इन हरकतों के बाद पार्टी नेताओं को लेकर ही सवाल उठने लगे, जिसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने भी नेताओं से पीएम मोदी की अपील पर अमल करने के निर्देश दिए हैं.

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