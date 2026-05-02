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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबीजेपी छोड़ सपा में जाएंगे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह? बेटे प्रतीक ने बताया पूरा प्लान

बीजेपी छोड़ सपा में जाएंगे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह? बेटे प्रतीक ने बताया पूरा प्लान

UP Politics: बीजेपी के दिग्गज नेता और कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की समाजवादी पार्टी में शामिल होने के अटकलों पर बेटे प्रतीक भूषण का बड़ा बयान सामने आया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 May 2026 01:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी तपिश अभी से बढ़ने लगी है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कैसरगंज संसदीय सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन्हीं अटकलों के बीच गोंडा से बीजेपी विधायक और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने इन अटकलों पर विराम लगाया है.

गोंडा विधायक प्रतीक भूषण ने एक पत्रकार सवालों का जवाब देते हुए अपने पिता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर जवाब दिया है. जब पत्रकार ने विधायक प्रतीक भूषण से सवाल किया है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी छोड़ सपा में शामिल होंगे? इस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि इस बारे में उन्हें नहीं बताया गया है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बृजभूषण शरण सिंह का ऐसा कोई प्लान नहीं.

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दी प्रतिक्रिया

इसके अलावा गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भरोसा जताया है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव ला सकती हैं. उन्होंने पप्पू यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उन्हें बड़ा नेता नहीं मानते और उनके विषय पर बातचीत करना नहीं चाहते हैं.

पूर्व सांसद की सपा में शामिल होने की क्यों शुरू हुईं अटकलें?

उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सपा में शामिल होने की अटकलों पर जवाब दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व सांसद और गोंडा के नेता बृजभूषण शरण सिंह ही बेहतर बता सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती है.

पूर्व सांसद ने की अखिलेश यादव की तारीफ

गौरतलब है कि बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला जलाते वक्त बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था, तब अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता से अस्पताल जाकर मुलाकात की थी और उनका हाल जाना था. उस राजनीतिक घटनाक्रम की पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तारीफ की थी, और उसे अखिलेश यादव का बड़प्पन बताया था. उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहले भी कई मौकों पर बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं.

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Published at : 02 May 2026 01:20 PM (IST)
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