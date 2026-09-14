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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'रोड ठीक नहीं तो टोल क्यों...बंद करा दूंगा', खराब सड़क को लेकर NHAI पर भड़के बीजेपी MLA

'रोड ठीक नहीं तो टोल क्यों...बंद करा दूंगा', खराब सड़क को लेकर NHAI पर भड़के बीजेपी MLA

झांसी में NHAI अफसर पर खराब सड़क को लेकर बीजेपी विधायक जवाहर लाल राजपूत भड़क गए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि रोड ठीक नहीं तो टोल क्यों वसूलते हो, बंद करा दूंगा.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 14 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी में बरसात से खराब हुए हाईवे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भड़के नजर आए हैं. सड़क दुर्घटनाओं से नाराज भाजपा विधायक जवाहर लाल राजपूत भड़क गए और मौके से ही फोन लगाकर अधिकारी की क्लास लगा दी.

इस दौरान झांसी के गरौठा से विधायक ने एफआईआर की चेतावनी देते हुए कहा कि जब रोड ठीक नहीं है तो टोल किस बात का वसूल रहे हो, मैं तुम्हारा टोल बंद करा दूंगा. अब विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

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एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले महिला की हुई थी मौत

बता दें कि झांसी-कानपुर हाईवे पर मोठ के पास बीते रोज एक्सीडेंट में रामदेवी नाम की महिला की मौत हो गई थी. इसी मामले में पहुंचे विधायक घटनास्थल देख रहे थे, तभी बाइक सवार बाप बेटे गिरकर चोटिल हो गए. इससे विधायक का पारा चढ़ गया और मौके से ही NHAI के परियोजना निदेशक को फोन लगा दिया.

विधायक ने कहा ऐसा नहीं होने दूंगा. दोनों हादसे खराब सड़क की वजह से हुए हैं. जब रोड सही नहीं करा सकते तो टोल क्यों वसूलते हो, तुम्हारा टोल बंद करा दूंगा और मुख्यमंत्री से शिकायत भी करूंगा.

घटना को लेकर क्या बोले बीजेपी विधायक?

इस घटना के बाद बातचीत में विधायक जवाहर लाल ने कहा, "पिछले दिनों बैठक थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि बड़ागांव, पारीक्षा, चिरगांलव वाला हाईवे इस समय बड़ा खराब है. उस पर तमाम गड्ढे हैं जिसकी वजह से यहां पर दो एक्सीडेंट हुए. इससे एक महिला की तो मौत ही हो गई है. वहीं दूसरा एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ है. उन्हें भी काफी गंभीर चोटें आई हैं." उन्होंने आगे कहा कि यह कहीं न कहीं लापरवाही है और हमने प्रशासन से भी कहा है कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए."

विधायक ने आगे बताया कि हमने टोल वालों से भी कहा कि लोग टोल क्यों देंगे जब एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड खराब है. हमने NHAI के अधिकारियों से भी कहा पहले एफआईआर की जाए. वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इसको लेकर आगे भी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे. जल्द से जल्द इस रोड को सही किया जाएगा.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 14 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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