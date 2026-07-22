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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद राजीव राय के PRO पर दलितों के अपमान का आरोप, BJP विधायक ने की कार्रवाई की मांग

सपा सांसद राजीव राय के PRO पर दलितों के अपमान का आरोप, BJP विधायक ने की कार्रवाई की मांग

UP News: यूपी एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष दीनानाथ भास्कर ने सपा सांसद राजीव के पीआरओ पर दलितों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सपा दलित विरोधी है.

Written By : रोहित गुप्ता |  Updated at : 22 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के घोसी सांसद राजीव राय के पीआरओ शिवप्रसाद यादव और मऊ के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माहौल गरमा गया है. वीडियो में पुलिसकर्मी से अभद्रता करने के साथ-साथ दलित समुदाय के प्रति बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है. 

इस मामले पर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने सपा पर करारा हमला बोला है. 

दीनानाथ भास्कर ने इस पूरे मामले को सपा की दलित विरोधी मानसिकता करार देते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की भाषा और बर्ताव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी की दबंगई नहीं चलेगी और चलने भी नहीं देंगे.

दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

दीनानाथ भास्कर ने बताया कि वायरल वीडियो में मऊ से सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव एक सब-इंस्पेक्टर (SI) के कंधे पर हाथ रखकर उसे धमकाते दिख रहे हैं और जातिसूचक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. जबकि उनके साथी पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं.  

इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्थानीय सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर दे दी है. उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त और कठोर कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाये, आरोपियों पर SC/ST Act लगाया जाये और उनकी अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित हो. 

सपा की करनी और कथनी में अंतर का आरोप

समाजवादी पार्टी के रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सपा की कथनी और करनी में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है. यह पूरी तरह से 'हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और' वाली बात है. उन्होंने याद दिलाया कि सपा शासनकाल के दौरान कानून-व्यवस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था और बड़े अधिकारियों तक से बदसलूकी होती थी. 

PDA को बताया कांशीराम के फॉर्मूले की नकल 

दीनानाथ भास्कर ने सपा के बहुचर्चित PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे को पूरी तरह फ्लॉप बताया और कहा कि यह कुछ नया नहीं है, बल्कि मान्यवर कांशीराम साहब के पुराने '85 बनाम 15' के फॉर्मूले की सिर्फ एक नकल है. इस तरह के नारों से क्या सपा यह साबित करना चाहती है कि उसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ समाज के वोटों की कोई जरूरत नहीं है? 

सभापति दीनानाथ ने तंज कसते हुए कहा कि सपा नेता रैलियों में हाथ में संविधान की जो किताब लहराते हैं, उसके अंदर सिर्फ सादे पन्ने होते हैं. भाजपा विधायक ने दावा किया कि दलित समाज अब पूरी तरह जागरूक हो चुका है और अखिलेश यादव को अब दलितों के नाम पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में सब सुरक्षित है.

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Published at : 22 Jul 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Dinanath Bhaskar UP NEWS Bhadohi News
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