UP में 1.27 करोड़ हिंदू वोटर्स के नाम गायब, BJP की आज लखनऊ में बड़ी बैठक

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब होने का मुद्दा गरमा गया है. प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने की बात सामने आई है. इसे लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज है. इसी मुद्दे पर आज लखनऊ में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी बुलाए गए हैं.

राज्यसभा सांसद राम प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में करीब 1 करोड़ 27 लाख कटे हुए हिंदू वोटों को लेकर चर्चा होगी. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे. दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाता पुनरीक्षण कार्यशाला में पहुंचेंगे. पार्टी का जोर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर रहेगा.

यह भी पढ़ें- वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत

बूथ मजबूत करने की बनेगी रणनीति

बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को मतदाता सूची से जुड़े काम की जिम्मेदारी दी जा सकती है. विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक अभियान चलाने की योजना है. पार्टी का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे. इसके लिए स्थानीय संगठन को सक्रिय किया जाएगा.

योगी भी जता चुके हैं चिंता

SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम सूची से बाहर होने का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर चिंता जता चुके हैं. बीजेपी को आशंका है कि शहरी क्षेत्रों और उसके परंपरागत समर्थक वर्गों के कई मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं. ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.

डोर-टू-डोर अभियान में जुटे BJP कार्यकर्ता

इसी बीच खबर है कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान शुरू कर दिया है. हर विधानसभा क्षेत्र में टीमें बनाई गई हैं. पार्षदों और स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है. कार्यकर्ता उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं. उनके दस्तावेज जांचने और फॉर्म भरवाने में मदद की जा रही है. 17 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान को लेकर भी बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी.

यह भी पढ़ें- नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़