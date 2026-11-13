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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 1.27 करोड़ हिंदू वोटर्स के नाम गायब, BJP की आज लखनऊ में बड़ी बैठक

UP में 1.27 करोड़ हिंदू वोटर्स के नाम गायब, BJP की आज लखनऊ में बड़ी बैठक

यूपी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम गायब होने का मुद्दा गरमा गया है. बीजेपी आज लखनऊ में बैठक कर इस पर रणनीति बनाएगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में SIR के बाद वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब होने का मुद्दा गरमा गया है. प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने की बात सामने आई है. इसे लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज है. इसी मुद्दे पर आज लखनऊ में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी बुलाए गए हैं.

राज्यसभा सांसद राम प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में करीब 1 करोड़ 27 लाख कटे हुए हिंदू वोटों को लेकर चर्चा होगी. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे. दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाता पुनरीक्षण कार्यशाला में पहुंचेंगे. पार्टी का जोर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर रहेगा.

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बूथ मजबूत करने की बनेगी रणनीति

बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को मतदाता सूची से जुड़े काम की जिम्मेदारी दी जा सकती है. विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक अभियान चलाने की योजना है. पार्टी का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे. इसके लिए स्थानीय संगठन को सक्रिय किया जाएगा.

योगी भी जता चुके हैं चिंता

SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम सूची से बाहर होने का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर चिंता जता चुके हैं. बीजेपी को आशंका है कि शहरी क्षेत्रों और उसके परंपरागत समर्थक वर्गों के कई मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं. ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.

डोर-टू-डोर अभियान में जुटे BJP कार्यकर्ता

इसी बीच खबर है कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान शुरू कर दिया है. हर विधानसभा क्षेत्र में टीमें बनाई गई हैं. पार्षदों और स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है. कार्यकर्ता उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं. उनके दस्तावेज जांचने और फॉर्म भरवाने में मदद की जा रही है. 17 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान को लेकर भी बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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