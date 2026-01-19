'मुगल शासन के आखिरी शासक थे अखिलेश यादव, अब सत्ता में नहीं आएंगे', BJP नेता ने कस दिया तंज

भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और उन्हें मुगल काल का आखिरी शासक बताया. उन्होंने कहा कि अब वो वापस सत्ता में नहीं आएंगे. संगीत सोम रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 45 साल की महिला ममता विश्वकर्मा के परिजनों से मुलाकात की.

दो दिन पहले ममता का शव गंग नहर किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया था. महिला के पूरे मुंह पर प्लास्टिक की टेप लगी हुई थी.

मृतका के परिजनों से मिले संगीत सोम

बीजेपी नेता संगीत सोम ने मृतका की बुजुर्ग सास, बीमार पति और चार बेटियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा केवल राजनीति करती है और जातियों के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी जगह-जगह धरना देती है, वह इस तरह की घटनाओं पर धरना क्यों नहीं देती. संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे मुगल शासन के आखिरी शासक थे और अब कभी सत्ता में नहीं आ सकते. इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय और अपराधी को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया

बता दें कि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतका के प्रेमी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी संदीप को शक था कि ममता किसी और से भी बातचीत करती है और पैसों को लेकर उसे धोखा दे रही है. इसी शक के चलते आरोपी ने पहले चाय में नींद की गोलियां मिलाकर ममता को बेहोश किया और फिर अपने हाथों से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी ने ममता के मुंह पर प्लास्टिक की टेप लगाई और शव को ठिकाने लगाने के लिए रेहड़ी पर रखकर गंग नहर किनारे फेंक दिया. इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी रेहड़ी पर चादर से ढके शव को लेकर जा रहा है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रेहड़ी, चादर और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है.

