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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान केस में अखिलेश पर बरसे संगीत सोम, कहा- 'अपराधियों का अब्बा'

अंकित बालियान केस में अखिलेश पर बरसे संगीत सोम, कहा- 'अपराधियों का अब्बा'

अंकित बालियान केस में बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है, साथ ही अखिलेश यादव को अपराधियों का अब्बा तक कह दिया.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 31 Aug 2026 07:45 PM (IST)
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  • सोम ने कहा कि अन्य आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई जल्द होगी.

अंकित बालियान हत्याकांड में दो आरोपियों के एनकाउंटर के बाद सियासत गरमा गई है. बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के STF को लेकर दिए ‘स्वजातीय टार्चर फोर्स’ वाले बयान पर तीखा पलटवार किया.  साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को 'अपराधियों का अब्बा' बताया है.

संगीत सोम ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर भी निशाना साधते हुए P को ‘पापी’, D को ‘डकैत’ और A को ‘अपराधी’ बताया है. उन्होंने अखिलेश यादव को ‘अपराधियों का अब्बा’ तक कह दिया. वहीं, अंकित बालियान के परिजनों की ओर से ‘आधा इंसाफ’ मिलने की बात पर संगीत सोम ने कहा कि अभी बाकी आरोपियों पर भी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि ‘यमराज अभी रास्ते में है’ और बाकी अपराधियों का भी बुरा हश्र होगा.

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अखिलेश यादव कर रहे हैं राजनीति- संगीत सोम

अंकित बालियान केस को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने एबीपी लाइव से खास बातचीत की. बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि, "अखिलेश यादव इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अपराधियों के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया है." बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अंकित बालियान केस में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे.

अखिलेश यादव ने दिखाया अपना असली चेहरा- संगीत सोम

उन्होंने कहा कि, अंकित केस में अखिलेश यादव कल तक घड़ियाली आंसू रो रहे थे, आज जब हत्याकांड के आरोपी एनकाउंटर में मारे गए तो अखिलेश यादव ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और इसी से अखिलेश यादव की मानसिकता का पता चलता है. संगीत सोम ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर भी निशाना साधते हुए P को ‘पापी’, D को ‘डकैत’ और A को ‘अपराधी’ बताया है.

दरअसल, अंकित बालियान हत्याकांड के दो आरोपियों को शामली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसटीएफ को ‘स्वजातीय टार्चर फोर्स’ करार दिया था, अब अखिलेश यादव के बयान पर संगीत सोम ने पलटवार किया है.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 07:41 PM (IST)
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