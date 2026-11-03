ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान

'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान

बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी मंदिर बनेगा. उन्होंने ऐलान किया कि अगले दीपोत्सव में काशी-मथुरा में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Nov 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. एसटी हसन के बयान को लेकर संगीत सोम ने कहा कि यह बयान एसटी हसन या राजकुमार भाटी का नहीं, बल्कि अखिलेश यादव का है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पर्दे के पीछे से अपने चेले-चपाटों से इस तरह की बातें बुलवाते हैं.

संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव अपने लोगों से अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव मंदिर गिराने की बात कहना चाहते हैं? क्या आखिरी दिवाली कहने का मतलब यही है कि यह आखिरी दीपावली है? संगीत सोम ने कहा कि इस तरह के बयानों के पीछे अखिलेश यादव की सोच है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण सिंह बोले- 'देश को नेपाल-पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी'
बृजभूषण सिंह बोले- 'देश को नेपाल-पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव
'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव

काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा

संगीत सोम ने काशी और मथुरा को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने ऐलान किया कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा. उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को कोई रोक नहीं पाएगा. बीजेपी नेता ने कहा कि अगले दीपोत्सव में काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा. उनके इस बयान को काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव

राम भक्तों पर गोली चलवाने को लेकर अखिलेश पर हमला

बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर राम भक्तों पर गोली और लाठी चलवाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब मंदिर गिराने की बात कर रहे हैं. आप इस स्थिति तक गिर जाएंगे.

संगीत सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भले ही अपने लोगों के जरिए इस तरह के बयान दिलवा रहे हों, लेकिन मंदिर निर्माण को कोई नहीं रोक पाएगा.

स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

संगीत सोम ने एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह पर्दे के पीछे से अपने लोगों से इस तरह की बातें बुलवा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि मंदिर निर्माण का काम नहीं रुकेगा और अयोध्या की तरह काशी-मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा.

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Sangeet Som Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण सिंह बोले- 'देश को नेपाल-पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी'
बृजभूषण सिंह बोले- 'देश को नेपाल-पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव
'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
विश्व
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
क्रिकेट
IND vs NZ ODI Head to Head: भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget