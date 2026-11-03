'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान

बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. एसटी हसन के बयान को लेकर संगीत सोम ने कहा कि यह बयान एसटी हसन या राजकुमार भाटी का नहीं, बल्कि अखिलेश यादव का है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पर्दे के पीछे से अपने चेले-चपाटों से इस तरह की बातें बुलवाते हैं.

संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव अपने लोगों से अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव मंदिर गिराने की बात कहना चाहते हैं? क्या आखिरी दिवाली कहने का मतलब यही है कि यह आखिरी दीपावली है? संगीत सोम ने कहा कि इस तरह के बयानों के पीछे अखिलेश यादव की सोच है.

काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा

संगीत सोम ने काशी और मथुरा को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने ऐलान किया कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा. उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को कोई रोक नहीं पाएगा. बीजेपी नेता ने कहा कि अगले दीपोत्सव में काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा. उनके इस बयान को काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

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राम भक्तों पर गोली चलवाने को लेकर अखिलेश पर हमला

बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर राम भक्तों पर गोली और लाठी चलवाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब मंदिर गिराने की बात कर रहे हैं. आप इस स्थिति तक गिर जाएंगे.

संगीत सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से नफरत करते हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भले ही अपने लोगों के जरिए इस तरह के बयान दिलवा रहे हों, लेकिन मंदिर निर्माण को कोई नहीं रोक पाएगा.

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संगीत सोम ने एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह पर्दे के पीछे से अपने लोगों से इस तरह की बातें बुलवा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि मंदिर निर्माण का काम नहीं रुकेगा और अयोध्या की तरह काशी-मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा.