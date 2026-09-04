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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी दौरे से पहले विनोद तावड़े की नसीहत, होर्डिंग-पोस्टर से रहे दूर

यूपी दौरे से पहले विनोद तावड़े की नसीहत, होर्डिंग-पोस्टर से रहे दूर

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े शनिवार से दो दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं. इस बार शक्ति प्रदर्शन की बजाय संगठन की मजबूती पर ज़ोर रहेगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 04 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठन पर फोकस बढ़ा दिया है. इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े 5 सितंबर से दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे. खास बात ये है कि तावड़े के स्वागत में इस बार सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और बड़े-बड़े होर्डिंग-पोस्टर लगाने से पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर रहने की हिदायत दी गई है.

तावड़े की ओर से प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उनके स्वागत के लिए सड़कों पर भीड़ न जुटाई जाए. इसके साथ ही जगह-जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने से भी परहेज किया जाए. पार्टी का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

स्वागत नहीं, संगठन की मजबूती पर जोर

विनोद तावड़े के दौरे में बीजेपी का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर रहने वाला है. बैठकों में प्रदेश संगठन की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी.

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तावड़े पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

2027 की जीत का रोडमैप होगा तैयार

बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है. पार्टी संगठन की तमाम कमियों को चिन्हित करने के साथ-साथ बूथ स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. तावड़े के दौरे का संदेश भी साफ है कि चुनावी तैयारियों में दिखावे और शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी जमीनी संगठन को मजबूत करना है. यही वजह है कि उनके स्वागत में होने वाली चकाचौंध के बजाय बैठकों और संगठनात्मक तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 04 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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