BJP ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला, पिछड़ों के अपमान का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार (9 सितंबर 2026) को बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया है. बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर पिछड़ा वर्ग के अपमान का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार पिछड़े समाज के लोगों को अपमानित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक बैठक में मौर्य, कुशवाहा और सैनी समाज के लोगों को अपनी बात नहीं रखने दी. प्रकाश पाल ने सवाल उठाया कि क्या पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग समझदार नहीं हैं?

यूपी चुनाव पर संजय निषाद का बड़ा दावा, 'लगता है 2027 में...'

'पिछड़ा वर्ग खुद को कर रहा अपमानित महसूस'

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बयान से पिछड़ा समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है. इसी के विरोध में पिछड़ा वर्ग मोर्चा और कुशवाहा समाज के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रकाश पाल ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो चुके हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपील की कि वह अपने नेता का मानसिक संतुलन ठीक करवाए.

'पिछड़ा और वंचित समाज नहीं बर्दाश्त करेगा अपमान'

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कभी पिछड़े समाज को 'चवन्नी' कहा जाता है तो कभी महापुरुषों के नाम से जुड़े संस्थानों को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है. उन्होंने अहिल्याबाई होल्कर और डॉ. भीमराव आंबेडकर का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़ा और वंचित समाज अब इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा.

प्रकाश पाल ने कहा कि यह प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति या समाज का नहीं, बल्कि पिछड़े समाज के सम्मान की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयानों पर विचार करना चाहिए और समाज के लोगों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए.

मोमबत्ती की रोशनी में इलाज! उधम सिंह नगर में हेल्थ सिस्टम की खुली पोल