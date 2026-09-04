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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP प्रवक्ता की अखिलेश से मुलाकात पर गरमाई सियासत, BJP ने बोला हमला

CJP प्रवक्ता की अखिलेश से मुलाकात पर गरमाई सियासत, BJP ने बोला हमला

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अखिलेश यादव से मुलाकात पर बीजेपी ने हमला बोला है, बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के को सामूहिक नकल का अध्येयता बताया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 04 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका की सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी सपा और कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला बोला है. बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी को सामूहिक नकल का अध्येयता बताया है.

बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि "जंतर-मंतर पर बोए गए राजनीतिक बीज अब अपनी असलियत दिखा रहे हैं. 'कॉकरोच' बाहर निकलकर राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों तक पहुंचने लगे हैं. अब सबके सामने यह बात आ गई है कि बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक टूल के तौर पर कैसे किया जा रहा था, बच्चों के कंधे का इस्तेमाल करके कैसे हथियार चलाए जा रहे थे... आज ये 'कॉकरोच' अंधेरे की आड़ में चुपके-चुपके उन लोगों से मिल रहे हा जो धोखाधड़ी करने वाले माफिया के साथ मिलकर चले हैं."

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आभार जताने आए थे सीजेपी प्रवक्ता- फखरुल हसन चांद

वहीं, सीजेपी नेता आशुतोषा रांका की सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि "CJP के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, लेकिन इसका मकसद आभार जताना था. यह उस समर्थन के लिए था जो समाजवादी पार्टी ने जंतर-मंतर पर देशव्यापी युवा आंदोलन को दिया और सदन में लगातार यह मुद्दा उठाया... समाजवादी पार्टी CJP के किसी अन्य मुद्दे या राजनीतिक फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती."

अखिलेश यादव से छात्रों के मुद्दे पर हुई बात

दरअसल, लखनऊ में बीते 3 सितंबर को सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, दोनों नेताओं के बीच लगभग एक से डेढ़ घंटे तक मुलाकात और बातचीत चली. इस दौरान सीजेपी प्रवक्ता आशुताष रांका और अखिलेश यादव के बीच छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल बने, पढ़ाई सस्ती हो और सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर में सुधार हो सहित तमाम मुद्दों पर बात चीत हुई है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP POLITICS
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