CJP प्रवक्ता की अखिलेश से मुलाकात पर गरमाई सियासत, BJP ने बोला हमला

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका की सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी सपा और कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला बोला है. बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी को सामूहिक नकल का अध्येयता बताया है.

बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि "जंतर-मंतर पर बोए गए राजनीतिक बीज अब अपनी असलियत दिखा रहे हैं. 'कॉकरोच' बाहर निकलकर राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों तक पहुंचने लगे हैं. अब सबके सामने यह बात आ गई है कि बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक टूल के तौर पर कैसे किया जा रहा था, बच्चों के कंधे का इस्तेमाल करके कैसे हथियार चलाए जा रहे थे... आज ये 'कॉकरोच' अंधेरे की आड़ में चुपके-चुपके उन लोगों से मिल रहे हा जो धोखाधड़ी करने वाले माफिया के साथ मिलकर चले हैं."

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आभार जताने आए थे सीजेपी प्रवक्ता- फखरुल हसन चांद

वहीं, सीजेपी नेता आशुतोषा रांका की सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि "CJP के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, लेकिन इसका मकसद आभार जताना था. यह उस समर्थन के लिए था जो समाजवादी पार्टी ने जंतर-मंतर पर देशव्यापी युवा आंदोलन को दिया और सदन में लगातार यह मुद्दा उठाया... समाजवादी पार्टी CJP के किसी अन्य मुद्दे या राजनीतिक फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती."

अखिलेश यादव से छात्रों के मुद्दे पर हुई बात

दरअसल, लखनऊ में बीते 3 सितंबर को सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, दोनों नेताओं के बीच लगभग एक से डेढ़ घंटे तक मुलाकात और बातचीत चली. इस दौरान सीजेपी प्रवक्ता आशुताष रांका और अखिलेश यादव के बीच छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल बने, पढ़ाई सस्ती हो और सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर में सुधार हो सहित तमाम मुद्दों पर बात चीत हुई है.

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