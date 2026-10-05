उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: BJP के दिनेश आर्य की राह आसान, जानें पूरा समीकरण

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है सियासी तस्वीर साफ होती जा रही है. सोमवार को विधानसभा परिसर में तीन नामांकन पत्र जारी हुए इनमें से एक पर्चा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के घोषित प्रत्याशी दिनेश आर्य ने लिया.

नामांकन दाखिल करने का आखिरी समय मंगलवार (6 अक्टूबर) दोपहर 3 बजे तक है. ऐसे में अब सबकी नजर इस पर हैं कि तीन में से कितने पर्चे वाकई जमा होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) आखिरी वक्त में अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं. फिलहाल नजर कांग्रेस के फैसले पर है.

नंबर गेम में काफी आगे बीजेपी

उत्तराखंड में बीजेपी के 47 विधायक हैं. वहीं एक राज्यसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यह संख्या काफ़ी है. यही वजह है कि शुरू से ही दिनेश आर्य के निर्वाचन की राह आसान मानी जा रही है. कांग्रेस अगर प्रत्याशी उतारती भी है तो सिर्फ नाम घोषित कर देने से बात नहीं बनेगी. कांग्रेस को अपने पक्ष में पर्याप्त वोट जुटाने होंगे.

फिलहाल कांग्रेस के सामने असल चुनौती उम्मीदवार खोजने की नहीं वोटों के गणित की है. विपक्ष के पास बीजेपी के मुकाबले पर्याप्त विधायक नहीं हैं, इसलिए उसके प्रत्याशी की जीत की संभावना बेहद कमजोर मानी जा रही है.

दिग्गजों को छोड़ आर्य पर दांव क्यों?

दिनेश आर्य का चयन सामान्य राज्यसभा टिकट जैसा नहीं रहा. पार्टी के भीतर करीब दो दर्जन से ज्यादा नामों पर चर्चा हुई थी. बताया गया कि प्रदेश स्तर पर मंथन के बाद 15 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया. इसके बावजूद हाईकमान ने कई बड़े और चर्चित चेहरों को पीछे छोड़कर आर्य पर भरोसा जताया.

नैनीताल के रहने वाले आर्य लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं. वे नैनीताल बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका भी निभा चुके हैं. फिलहाल वे राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है. आर्य का चयन मुख्यमंत्री धामी की राजनीतिक पकड़ के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे उनके जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं और ताजा रिपोर्टों में उनके चयन को मुख्यमंत्री की पसंद से भी जोड़ा गया है. गौरतलब है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है और आर्य की जीत की राह साफ दिखती है. देखना यह है कि मंगलवार दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस लड़ाई का रास्ता चुनती है या मैदान खाली छोड़कर वॉकओवर देती है.

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