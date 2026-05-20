हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार की पहल से बिठूर की मिट्टी की गुल्लकों को मिला नया जीवन

योगी सरकार की पहल से बिठूर की मिट्टी की गुल्लकों को मिला नया जीवन

आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केन्द्र प्रोजेक्ट के तहत कारीगरों को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक ओर पारंपरिक कला और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और बचत जैसे सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है. इसी क्रम में कानपुर के बिठूर की पारंपरिक माटीकला को नया स्वरूप देने की पहल शुरू हुई है, जहां अब मिट्टी की गुल्लकें आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंगों के साथ तैयार की जा रही हैं. इस अभियान में जिला प्रशासन के साथ आईआईटी कानपुर का भी सहयोग मिल रहा है. 

भावनात्मक अभियान के रूप में विकसित करने की पहल
कभी दादी-नानी के दिए सिक्कों की रखवाली करने वाली मिट्टी की गुल्लक अब नए दौर में बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है. जिला प्रशासन ने इसे केवल बचत का साधन नहीं, बल्कि संस्कार, परिवार और स्थानीय कला से जुड़े भावनात्मक अभियान के रूप में विकसित करने की पहल की है. जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि गुल्लक बच्चों में बचत की आदत विकसित करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम रही है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते अनावश्यक खर्चों के बीच बच्चों को आर्थिक अनुशासन और बचत का संस्कार देना समय की आवश्यकता है.

डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष कार्य
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने बताया कि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है. बिठूर की माटीकला को आधुनिक बाजार से जोड़ने के लिए डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष कार्य हो रहा है ताकि कारीगरों को बेहतर आय और व्यापक पहचान मिल सके.

कारीगरों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप किया जा रहा प्रशिक्षित
आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केन्द्र प्रोजेक्ट के तहत कारीगरों को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है. परियोजना की कॉर्डिनेटर रीता सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल उत्पाद निर्माण नहीं, बल्कि पारंपरिक कला और नई पीढ़ी के बीच भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना भी है. वहीं प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर शिखा तिवारी ने बताया कि कारीगरों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा रहा है. सिरामिक डिजाइनर शैली संगल बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कार्टून, पशु-पक्षी और पारंपरिक आकृतियों वाली आकर्षक गुल्लकें डिजाइन कर रही हैं.

सरकारी कार्यक्रमों में उपहार के रूप में भी किया जाएगा प्रोत्साहित
बिठूर के कुम्हार राम रतन ने बताया कि पहले मिट्टी की गुल्लकों की मांग लगातार घट रही थी, लेकिन नए डिजाइन आने के बाद लोगों की रुचि फिर बढ़ने लगी है. इससे स्थानीय कारीगरों में नई उम्मीद जगी है.
जिलाधिकारी ने बताया कि इन गुल्लकों को सरकारी कार्यक्रमों में स्मृति-चिह्न और उपहार के रूप में भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बिठूर की पारंपरिक माटीकला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्राप्त होगी.

Published at : 20 May 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Kanpur News Yogi Adityanath UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की पहल से बिठूर की मिट्टी की गुल्लकों को मिला नया जीवन
योगी सरकार की पहल से बिठूर की मिट्टी की गुल्लकों को मिला नया जीवन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में आयुष्मान योजना बनी गरीबों की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा, बरेली को सर्वाधिक लाभ
योगी सरकार में आयुष्मान योजना बनी गरीबों की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा, बरेली को सर्वाधिक लाभ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
औरैया में समय रहते रुकवाया गया बाल विवाह, बच गया 2 बेटियों का भविष्य
औरैया में समय रहते रुकवाया गया बाल विवाह, बच गया 2 बेटियों का भविष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 1900 किलोमीटर से अधिक हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क, गाजीपुर से दिल्ली तक का सफर 10 घंटे में
यूपी में 1900 किलोमीटर से अधिक हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क, गाजीपुर से दिल्ली तक का सफर 10 घंटे में
Advertisement

वीडियोज

CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
महाराष्ट्र
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का दावा- Meta ने सस्पेंड किए इंस्टा, फेसबुक अकाउंट
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget