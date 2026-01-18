बरेली में खाली घर में सामूहिक रूप से पढ़ी जा रही थी नमाज, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक खाली घर के अंदर नमाज पढ़ने की खबर सामने आई है. जहां घर को अस्थायी मदरसा बनाकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है.

यह मामला शुक्रवार (18 जनवरी) का है. इस गांव में कई जुम्मों से सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी. आसपास के ग्रामीणों ने अपत्ति जताई. इसके बाद ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

सूचना पर पुलिस ने दी दबिश

सूचना मिलने के बाद बिशारतगंज पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने पाया कि कई लोगों द्वारा नमाज पढ़ी जा रही है. पुलिस ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों से नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी.

लोगों द्वारा लिखित अनुमति न दिखाने पर पुलिस ने शांति भंग में चालान किया. इस बीच तीन आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 12 आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई.

नमाज का वीडियो आया सामने

घटना के बाद अब खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है. यह पूरा मामला बरेली के थाना बिशारतगंज क्षेत्र के मोहम्मद गंज गांव का बताया जा रहा है. थाना विशारतगंज क्षेत्रान्तर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा गांव मौहम्मदगंज में अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किए जाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने जानकारी दी है.

एसपी ने दी यह जानकारी

अपर पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा अपने घर को धार्मिक स्थान में परिवर्तित कर नमाज अदा की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि सभी लोगों को हिदायत दी गई कि इस तरह कृत्य आगे से न किया जाए. पुलिस को सभी लोगों ने आगे से नमाज न अदा करने का भरोसा दिया है.