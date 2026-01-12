बिकरू कांड से चर्चा में आईं खुशी की मदद के लिए सपा चीफ ने बढ़ाया हाथ, हो रही इस कदम की चर्चा
Kanpur News: मां के सफल ऑपरेशन के बाद ख़ुशी दुबे ने वीडियो जारी किया और अपनी पूरी बात रखते हुए आभार जताया. ख़ुशी दुबे और उनके परिवार की माली हालत खस्ता थी, और कोई उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा था.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में चर्चित बिकरू कांड में विकास दुबे के सहयोगी रहे अमर दुबे की पत्न्नी खुशी दुबे एकाएक चर्चा में आ गयीं हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद देतीं हुई नजर आ रहीं हैं. खुशी दुबे के मुताबिक उनकी मां की हालत चिंताजनक थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिस पर अखिलेश यादव ने मां के इलाज की व्यवस्था की.
मां के सफल ऑपरेशन के बाद खुशी दुबे ने वीडियो जारी किया और अपनी पूरी बात रखते हुए आभार जताया. खुशी दुबे और उनके परिवार की माली हालत खस्ता थी, और कोई उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा था.
दो साल तक जेल में रहीं खुशी दुबे
कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी आरोपी बनाए जाने के बाद करीब दो वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था. इसी दौरान उनकी मां गायत्री की सेहत लगातार गिरती चली गई. इलाज की जरूरत होने के बावजूद कमजोर आर्थिक हालात के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था.
मदद के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला. आखिरकार खुशी दुबे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क किया. इसके बाद पार्टी के निर्देश पर लखनऊ के एक अस्पताल में शनिवार को उनकी मां का ऑपरेशन कराया गया. इलाज और दवाओं से जुड़ा पूरा खर्च सपा की ओर से वहन किया गया.
खुशी दुबे की मां अब खतरे से बाहर
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में खुशी दुबे ने बताया कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन को जरूरी बताया था, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी. अखिलेश यादव तक बात पहुंचने के बाद पार्टी से जुड़े लोगों ने इलाज की व्यवस्था कराई. उन्होंने कहा कि उनकी मां की हालत अब स्थिर है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL