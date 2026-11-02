बिजनौर में एसपी केके बिश्नोई का बड़ा एक्शन, खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. एसपी केके बिश्नोई और खनन अधिकारी की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में खनन माफिया के खिलाफ शिकंजा कसा गया.

पुलिस और खनन विभाग की टीम ने मौके से एक लोडर, एक पोकलेन मशीन और सात डंपरों को सीज कर दिया. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन कर खनन सामग्री का परिवहन करने वाले 26 अन्य डंपरों के चालान किए गए हैं.

यह कार्रवाई बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के गांव जहानाबाद खोबड़ा में खो नदी के किनारे की गई. यहां सरकारी खनन पट्टे की आड़ में निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं. आरोप है कि पट्टे की अनुमति का दुरुपयोग करते हुए खनन माफिया नदी के किनारे नियम विरुद्ध तरीके से खनन कर रहे थे. इस गतिविधि से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के साथ ही नदी के प्राकृतिक स्वरूप और आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने की आशंका थी.

खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहन कब्जे में लिए

प्रशासन ने इससे पहले संबंधित खनन पट्टे को भी सीज कर दिया था. इसके बावजूद अवैध खनन की गतिविधियां जारी रहने की जानकारी मिलने पर पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान मौके पर खनन में इस्तेमाल हो रही मशीनों और वाहनों को कब्जे में लिया गया.

वहीं अवैध रूप से खनन सामग्री की ढुलाई में शामिल पाए गए अन्य डंपरों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई. एसपी और खनन अधिकारी की इस संयुक्त कार्रवाई को जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

राजस्व की चोरी रोकना प्रशासन का उद्देश्य

प्रशासन का उद्देश्य खनन के नाम पर सरकारी नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती करना और राजस्व की चोरी रोकना है. हालांकि इस मामले में आगे की कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.

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