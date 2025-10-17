बिजनौर में कब्र से निकला शाजिया का शव, शौहर पर हत्या का आरोप, पढ़ें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की मौत को पहले बीमारी बताकर दफना दिया गया था. अब परिजनों के शक के बाद उसका शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामला नगीना कस्बे के मोहल्ला छिप्पी पाड़ा का है, जहां मृतका के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला छिप्पी पाड़ा निवासी नूर मोहम्मद की बेटी शाजिया की शादी करीब आठ साल पहले नोगावां निवासी अजहरुद्दीन से हुई थी. परिजनों का आरोप है कि अजहरुद्दीन का किसी और महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. शाजिया के मायकेवालों का कहना है कि इसी विवाद के चलते उसके पति ने बीते 1 सितंबर को शाजिया की हत्या कर दी.

क्या है पूरा मामला?

मृतका के परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद अजहरुद्दीन ने इसे बीमारी से हुई मौत बताकर मामला दबाने की कोशिश की. परिवार को यह कहकर गुमराह किया गया कि शाजिया की तबीयत अचानक खराब हुई थी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस बहाने परिजनों को शव सौंप दिया गया और उन्होंने बिना शक किए उसे नगीना लाकर दफना दिया.

लेकिन कुछ दिनों बाद शाजिया के मायकेवालों को आस-पास के लोगों से ऐसी बातें पता चलीं, जिससे उन्हें शक हुआ कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. इसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन को लिखित शिकायत दी और मामले की पुनः जांच की मांग की.

पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया शव

पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शव को कब्र से निकालने की अनुमति ली. शुक्रवार को पुलिस टीम की मौजूदगी में परिजनों और स्थानीय लोगों के सामने शाजिया की लाश कब्र से निकाली गई. शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

परिजनों के आरोप पर पुलिस ने शुरू की जांच

थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस ने पति अजहरुद्दीन से पूछताछ शुरू कर दी है और परिजनों के आरोपों की जांच जारी है. शाजिया की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. परिजन अब अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं.