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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा

बिजनौर: नूरानी मस्जिद पर विवाद, हिंदू संगठन ने किया कुआं होने का दावा

बिजनौर की नूरानी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा को लेकर बवाल शुरू हो गया है. हिंदू रक्षा दल का दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है और इसमें एक पुराना कुआं है.

Written By : सरफराज खान |  Updated at : 22 Sep 2026 07:12 PM (IST)
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यूपी के बिजनौर में मस्जिद में कुआं निकलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद के इर्द-गिर्द हवन करने की फिराक में थे. बिजनौर की एक ऐसी मस्जिद जो सैकड़ों साल पुरानी होने के नाते अब विवादित बनती जा रही है. 

हिंदू रक्षा दल का दावा है कि मस्जिद के अंदर कुआं है. साथ ही सरकारी जमीन पर मस्जिद बनवाने का दावा किया गया है. हिंदू रक्षा दल के कई कार्यकर्ता मंगलवार (22 सितंबर) की सुबह से मस्जिद के इर्द-गिर्द हनुमान चालीसा का आयोजन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के चलते गांव में स्थिति सामान्य है. पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

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पूरा मामला कहां का है?

यह पूरा मामला बिजनौर के गांव बनखला का है, जहां पर सौ साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद है. जिसका नाम नूरानी मस्जिद है. पन्द्रह साल पहले मस्जिद कमेटी ने निर्माण भी कराया था. तकरीबन बीस दिन पहले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम बिजनौर को ज्ञापन दिया था, जिसमें कार्यकर्ताओ का कहना था कि गांव में बनी नूरानी मस्जिद जिसे सरकारी जमीन पर बनाया गया है.

कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि इस मस्जिद को तुड़वाना बेहद जरूरी है. साथ ही ज्ञापन में यह भी कहा गया कि 22 सितंबर को मस्जिद के इर्द-गिर्द हनुमान चालीसा के आयोजन की प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी. पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के चलते हनुमान चालीसा से पहले पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को धकेल दिया और बड़ा विवाद होने से फिलहाल टल गया है.

मामले पर ग्रामीण ने क्या कहा?

मस्जिद के गांव वाले शमशाद का कहना है कि हमारे पूर्वजों के सामने कभी मस्जिद में कोई भी कुआं नही था. ग्राम प्रधान को बदनाम करने और फंसाने की वजह से बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है.

इधर हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी ने अभी हाल ही में अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसमें उनका साफ तौर से कहना है कि मस्जिद के अंदर कुआं है जो सरकारी जमीन पर बनी हुई है. इसकी जांच कर मस्जिद को ध्वस्त किया जाना चाहिए.

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Published at : 22 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bijnor News
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