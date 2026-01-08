तेजस्वी यादव ने मुरादाबाद में उठाया बिरयानी का लुत्फ, लोगों के साथ क्लिक कराई तस्वीरें

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जीत का स्वाद चखने से चूक गए लेकिन बिरयानी का लुत्फ उन्होंने जरूर उठाया. नैनीताल से दिल्ली जाते समय बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज ( 8 जनवरी 2026) मुरादाबाद में एक चिकन बिरयानी की दुकान पर रुके. तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार के कारीगरों के साथ बैठकर भोजन किया, साथ ही लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और सेल्फी ली.

दरअसल, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव नैनीताल से दिल्ली के सफर के दौरान मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में रुके. यहां उन्होंने हाईवे किनारे स्थित प्रसिद्ध होटल में रुककर बिरयानी का लुत्फ उठाया. इस दौरान वे बिना किसी तामझाम के दुकान के अंदर जाकर लोगों के साथ बैठकर बात भी की.

तेजस्वी यादव ने कारीगरों के साथ की बातचीत

उन्होंने दुकान में काम कर रहे कारीगरों से भी बातचीत की. खास बात यह रही कि वहां काम करने वाले कई कारीगर बिहार के रहने वाले थे. तेजस्वी ने उनसे उनके हाल-चाल पूछे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. साथ ही काम-काज से जुड़ी जानकारी ली.

लोगों ने तेजस्वी यादव के क्लिक कराई पिक्चर्स

वहीं जब लोगों को सूचना मिली कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री पास की दुकान पर मौजूद हैं. वहां भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों में तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखाई दी. स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था संभाली. थोड़ी देर बाद तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुरादाबाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वे बेहद सरल और सहज भाव के साथ लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं. तेजस्वी के इस सरल अंदाज की अब खूब चर्चा हो रही है.

