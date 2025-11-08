हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बिहार में एनडीए...', दूसरे फेज की वोटिंग से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा

'बिहार में एनडीए...', दूसरे फेज की वोटिंग से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने एनडीए को लेकर बड़ा दावा किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Nov 2025 08:02 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को राज्य की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है. इसी बीच योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने बिहार विधानसभा को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बयान में कहा, "...कार्यकर्ताओं से जो हमें सूचना और जमीनी रिपोर्ट मिल रही है, उसके अनुसार बिहार में NDA प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है... बिहार की जनता का आशीर्वाद जिस तरह से NDA के प्रत्याशियों को मिला है, निश्चित रूप से वहां हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है."

बिहार में पहले फेज में कितने फीसदी हुई वोटिंग

बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 को संपन्न हो चुका है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर करीब 64.66 लोगों ने मतदान किया है. निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के दौरान कई ईवीएम भी बदले गए हैं. पहले चरण के चुनाव के लिए 4 लाख से अधिक मतदानकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी.

दूसरे चरण 122 सीटों पर होगी वोटिंग

बिहार में दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर 2025 को 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे. दूसरे के मतदान से पहले सियासी दलों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है. साथ ही प्रचार-प्रसार अपने चरम पर है.

दूसरे चरण में इन जिलों होगी वोटिंग

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा.  इनमें गयाजी की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बांका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7 और किशनगंज की 4 सीटों के साथ-साथ पूर्वी चंपारण की 12 और पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं. इन सीटों पर मतदाता 11 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

Published at : 08 Nov 2025 08:02 PM (IST)
