एक्सप्लोरर
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
Bihar Election 2025: बिहार में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है.
बिहार चुनाव के लिए एनडीए के लिए प्रचार करने बिहार पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार को ही एनडीए का सीएम फेस बताया. उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है.
पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "पहले पूरे बिहार में एनडीए की हवा चल रही थी. फिर तूफ़ान आया. अब बिहार में एनडीए की सुनामी चल रही है." यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, उन्होंने कहा, "हां, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से सीएम फेस हैं."
