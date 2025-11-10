'विकास तभी होगा जब केंद्र और राज्य...', बिहार चुनाव के बीच मंत्री संजय निषाद का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो. लोग वोटों के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे.

संजय निषाद ने कहा कि बिहार में खुशहाली लाने और एनडीए सरकार को सत्ता में लाने के लिए, लोगों को अपने वोट के ज़रिए अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा. विकास तभी होता है जब केंद्र और राज्य सरकारें एक जैसी हों.

'केंद्र व राज्य में एक सरकार जरूरी'

यूपी के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहले लोग 'बिहारी' शब्द को अपमानजनक मानते थे. लेकिन, हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार को फिर से बेहतर बनाने का फैसला किया. जिस तरह उत्तर प्रदेश 'उत्तम प्रदेश' बना, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि बिहार भी 'उत्तम प्रदेश' बने.

संजय निषाद ने दोहराया कि निषाद आरक्षण के मुद्दे पर हम एनडीए के साथ हैं. क्योंकि हमें सबने छला है, धोखा दिया है. इन्होंने अपने लोगों को तो हीरो बना दिया और और हमारे लोगों को 'जीरो' बना दिया. ये मंझधार में फंसाने वाले लोग है. लोग इनको सत्ता से दूर रखेंगे और एनडीए की सरकार लाएंगे.

11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मंगलवार 11 नवंबर को वोटिंग होनी है. दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी हैं. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हो चुकी हैं. जिसमें रिकॉर्ड 65.08 फीसद मतदान हुआ है. 14 नवंबर को बिहार चुनाव के वोटों की गिनती होगी और नतीजों का ऐलान हैं. सभी की नजरें अब नतीजों के दिन पर टिक गई है.

