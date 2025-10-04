मंत्री नित्यानंद राय बोले- 'बिहार की जनता अब चाहती है सिर्फ भविष्य और रोजगार'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है. इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा केवल और केवल विकास है.

नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की राजद के 15 साल के शासन को नजदीक से देखा है और उसे आज भी 'जंगल राज' के नाम से याद करती है. उन्होंने कहा कि उस दौर में न तो सुरक्षा थी और न ही रोजगार की गारंटी. इसी वजह से जनता अब उस दौर को भूलना नहीं चाहती और विकास की ओर बढ़ना चाहती है.

VIDEO | Patna: On upcoming Bihar elections, Union Minister of State for Home Affairs and BJP leader Nityanand Rai says, "The main issue in this election is development. In Bihar, the RJD was in power for 15 years, and people here refer to that period as 'Jungle Raaj'. That is why… pic.twitter.com/QGHw3paHSo — Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2025

बच्चों का सुरक्षित भविष्य और रोजगार चाहती है जनता- नित्यानंद राय

नित्यानंद राय ने जोर देते हुए कहा कि आज बिहार की जनता अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और युवाओं के लिए रोजगार चाहती है. यही वजह है कि एनडीए इस चुनाव में विकास, सुरक्षा और युवाओं के अवसर को लेकर जनता के बीच जा रही है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि बीते 14 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार रही है. प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से विकास की लहर हर घर तक पहुंची है. नीतीश कुमार ने इस दिशा में लगातार प्रयास किया है.

बिहार की जनता फिर चुनेगी एनडीए सरकार

नित्यानंद राय ने दावा किया कि जनता का रुझान साफ है और इस बार भी बिहार की जनता एनडीए सरकार को ही चुनेगी. उन्होंने कहा कि एनडीए ने पिछले दो दशकों में बिहार को सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मजबूती दी है. आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, गरीबों को आवास और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं.

केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं विपक्षी दल

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि विपक्षी दल केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं, जबकि एनडीए का मकसद जनता की सेवा और विकास है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे जात-पात और परिवारवाद की राजनीति को ठुकराकर केवल विकास के आधार पर मतदान करें.

कुल मिलाकर, नित्यानंद राय के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी और एनडीए बिहार चुनाव में 'जंगल राज बनाम विकास' को ही मुख्य मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने वाली है.