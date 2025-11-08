'राहुल गांधी ललबबुआ जैसे, जो सिखाते हैं वो बोल देते हैं...', मंत्री गिरिराज सिंह ने ली चुटकी

बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा नेताओं ने महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को ललबबुआ कहते हुए जमकर निशाना साधा. साथ ही दावा किया कि इस बार एनडीए का स्ट्राइक रेट 2010 से भी ज्यादा रहने वाला है.

गिरिराज सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के 'कट्टा सरकार' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा है. जो उन्होंने कहा, वह सबके सामने है, वे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है.

गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विश्वास है. विकास के मुद्दे पर जो काम हुआ है, उसका असर हर वर्ग में दिख रहा है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है और जनता फिर से एक बार एनडीए के साथ खड़ी दिख रही है.

NDA के 160 सीटें जीतने के दावे पर ये कहा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एनडीए के 160 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर गिरिराज सिंह ने कहा, "अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा. उन्होंने जो कहा, वह जमीन पर साफ नजर आ रहा है." गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि बिहार की जनता अब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है. अब उन्हें सिर्फ विकास और स्थिर सरकार चाहिए. पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी ने राज्य को नई दिशा दी है और उसी भरोसे पर लोग फिर वोट डालने जा रहे हैं.

राहुल गांधी का बताया ललबबुआ

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा, "बिहारी भाषा में कहें तो राहुल गांधी ललबबुआ (मासूम बच्चे) की तरह हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता. उन्हें जो सिखाया जाता है, वही दोहराते हैं." जिस व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि किसान के खेत में कौन सी फसल बोई जाती है, जिसे यह भी फर्क नहीं मालूम कि गाय का बच्चा नर है या मादा, ऐसे व्यक्ति को देश की दिशा का क्या ज्ञान होगा? उसे तो लाल और हरी मिर्च में भी फर्क समझ नहीं आता.

उन्होंने कहा कि देश की जनता अब समझदार है और ऐसे 'बाल सुलभ नेताओं' के नारेबाजी से प्रभावित नहीं होती. बिहार की जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बोल रहा है.