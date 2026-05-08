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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी

'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी

Akhilesh Yadav Mamata Banerjee News: बीजेपी नेता संजय सरावगी का दावा है कि जो हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ है, वही यूपी चुनाव 2027 में अखिलेश यादव का होगा. जनता उनका सूपड़ा साफ कर देगी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 May 2026 09:59 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में बड़ी हार मिलने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था. इस फैसले के बीच बंगाल में विधानसभा भंग हुई. दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता पहुंचे.

अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव तो ममता दीदी से मिलने जाएंगे ही. अभी तो बहुत लोग जाने वाले हैं. जो-जो जा रहे हैं सबका सूपड़ा साफ होने वाला है."

यह भी पढ़ें: बंगाल विधानसभा भंग होने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'ममता बनर्जी ने एक तरह से...'

'यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का होगा सूपड़ा साफ'- संजय सरावगी

बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को चेतावनी देने के लहजे में कहा, "अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उनका भी यही हाल होने वाला है, जैसा बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ कर दिया. आप अगर जनहित में नहीं सोचेंगे तो जनता मौका लगते ही आपको हटा देगी."

'यूपी मॉडल' की तर्ज पर बंगाल में हुए चुनाव- अखिलेश यादव

ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव 'उत्तर प्रदेश मॉडल' की तर्ज पर डराने-धमकाने और हेरफेर के माध्यम से कराए गए हैं. यूपी में जो हुआ, वही बंगाल में दोहराया गया है. अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा, “आप हारी नहीं हैं. लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी. हम आपके साथ खड़े हैं.” वहीं, अखिलेश यादव ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 'कड़ी टक्कर देने' के लिए बधाई दी.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार कैबिनेट से कितनी अलग है सम्राट सरकार? विभागों के बंटवारे में क्या-क्या हुआ नया, जानें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 08 May 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Sanjay Saraogi BJP Akhilesh Yadav Bihar News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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