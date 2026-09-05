मायावती के भतीजे आकाश आनंद की BJP में होगी एंट्री? भूपेंद्र चौधरी ने दिया ये जवाब
कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया. वहीं उन्होंने आकाश आनंद के बीजेपी में आने पर स्वागत की बात कही.
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि 2027 में सरकार बनाने का सपना अखिलेश यादव का सिर्फ सपना ही रह जाएगा, जनता मन बना चुकी है, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी सरकार बनने जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने बसपा नेता आकाश आनंद के सवाल पर कहा कि विचारधारा से जुड़ने पर उनका स्वागत करेंगे.
कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी मुरादाबाद में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया. इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा. इसके साथ ही बसपा नेता मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर बोले कि यदि मोदी और योगी की विचारधारा से जुड़कर कोई काम करना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं और हमारी सदस्यता भी ऑनलाइन है.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानती और गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलना नहीं जानती है. उनकी बिरादरी और उनकी जाति के लोग ही उनके साथ रह सकते हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है.
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अखिलेश के कृष्ण प्रेम पर जताया संशय
बीजेपी नेता भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि देश में एक न्यायिक व्यवस्था है और जो भी अराजकता करेगा कानून को अपने हाथ में लेगा निश्चित रूप से विधि संवत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी. अखिलेश यादव के कृष्ण प्रेम को लेकर बोले कि अभी ऐसा कुछ है नहीं लेकिन फिर भी यदि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है तो उनका स्वागत करते हैं. अखिलेश यादव जिस तरह से अपना स्टैंड बदलते रहे हैं वह कृष्ण प्रेम में भी अपना स्टैंड बहुत जल्द बदल लेंगे.
बीजेपी में पद राजनीतिक परिस्थितयों के मुताबिक
बीजेपी में पद देने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर पदों का समायोजन करती है. अभी गठन की प्रक्रिया आगे भी होगी सभी को पार्टी व्यवस्थित करेगी.
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