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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती के भतीजे आकाश आनंद की BJP में होगी एंट्री? भूपेंद्र चौधरी ने दिया ये जवाब

मायावती के भतीजे आकाश आनंद की BJP में होगी एंट्री? भूपेंद्र चौधरी ने दिया ये जवाब

कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया. वहीं उन्होंने आकाश आनंद के बीजेपी में आने पर स्वागत की बात कही.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 05 Sep 2026 02:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि 2027 में सरकार बनाने का सपना अखिलेश यादव का सिर्फ सपना ही रह जाएगा, जनता मन बना चुकी है, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी सरकार बनने जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने बसपा नेता आकाश आनंद के सवाल पर कहा कि विचारधारा से जुड़ने पर उनका स्वागत करेंगे.

कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी मुरादाबाद में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया. इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा. इसके साथ ही बसपा नेता मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर बोले कि यदि मोदी और योगी की विचारधारा से जुड़कर कोई काम करना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं और हमारी सदस्यता भी ऑनलाइन है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानती और गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलना नहीं जानती है. उनकी बिरादरी और उनकी जाति के लोग ही उनके साथ रह सकते हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है. 

यह भी पढ़ें: 'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान

अखिलेश के कृष्ण प्रेम पर जताया संशय 

बीजेपी नेता भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि देश में एक न्यायिक व्यवस्था है और जो भी अराजकता करेगा कानून को अपने हाथ में लेगा निश्चित रूप से विधि संवत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी. अखिलेश यादव के कृष्ण प्रेम को लेकर बोले कि अभी ऐसा कुछ है नहीं लेकिन फिर भी यदि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है तो उनका स्वागत करते हैं. अखिलेश यादव जिस तरह से अपना स्टैंड बदलते रहे हैं वह कृष्ण प्रेम में भी अपना स्टैंड बहुत जल्द बदल लेंगे. 

बीजेपी में पद राजनीतिक परिस्थितयों के मुताबिक 

बीजेपी में पद देने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर पदों का समायोजन करती है. अभी गठन की प्रक्रिया आगे भी होगी सभी को पार्टी व्यवस्थित करेगी.

यह भी पढ़ें: सपा विधायक के चाचा पर FIR, सर्किट हाउस में नमाज पढ़ने का है मामला

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 02:15 PM (IST)
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