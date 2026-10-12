भोगांव में BJP की जीत का समीकरण बिगड़ा, शाक्य-लोधी वोटों ने कैसे पलटी बाजी! 2027 में क्या होगा?

भोगांव सीट की विधानसभा संख्या 108 है. भोगांव विधानसभा सीट लोधी और शाक्य बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस विधानसभा सीट पर ठाकुर, यादव, पंडित और बघेल मतदाता भी निर्णायक हैं. ख़ास बात यह है कि भोगांव विधानसभा सीट पर लंबे समय से शाक्य, ब्राह्मण और ठाकुर विधायक ही चुनाव जीतते रहे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती लेकिन 2024 में भोगांव विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया, भोगांव विधानसभा सीट सपा ने जीत ली.

1985 में कांग्रेस आखिरी बार भोगावं विधानसभा सीट से चुनाव जीती. उसके बाद से एक भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भोगांव से चुनाव नहीं जीत पाई. बीजेपी ने पहली बार 1989 में भोगांव विधानसभा जीती. 1989 के बाद बीजेपी सीधे 2017 में ही भोगांव से अपना विधायक बना पाई और फिर 2022 में भोगांव से बीजेपी ही जीती. सपा पहली बार 1993 में भोगांव विधानसभा सीट जीती. 1993 के बाद 2012 तक सपा लगातार 5 बार भोगांव विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती रही. बसपा एक बार भी भोगांव विधानसभा सीट नहीं जीती है.

2026 में SIR के बाद भोगांव विधानसभा सीट पर 3,18,543 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर 3,49,159 मतदाता थे. SIR के बाद भोगांव विधानसभा सीट पर 30,616 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के रामनरेश अग्निहोत्री चुनाव जीते. सपा ने आलोक कुमार शाक्य को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने अशोक कुमार और कांग्रेस ने ममता राजपूत को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 97,208

2. सपा- 92,441

3. बसपा- 14,150

4. जनादीप दल- 4,214

5. कांग्रेस- 2,121

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के रामनरेश अग्निहोत्री विधायक बने. बीजेपी ने सपा के आलोक शाक्य को लगभग 5 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 14 हजार वोट मिले. कांग्रेस को को जनादीप दल से कम वोट हासिल हुए और ढाई हजार से भी कम वोट कांग्रेस को मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, ठाकुर और ब्राह्मण वोट एकतरफा मिले. बीजेपी को बनिया, कठेरिया, बाल्मीकि, प्रजापति समाज का वोट मिला. लेकिन शाक्य वोट बीजेपी को मात्र 20 फीसदी ही मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसके अलावा शाक्य समाज का लगभग 80 फीसदी वोट हासिल हुआ. सपा को पाल बघेल और अन्य वोट भी मिले. लेकिन सपा को लोधी और सामान्य वर्ग का वोट हासिल नहीं हुआ.

2022 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर वाले ही वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,00,256

2. बीजेपी- 86,203

3. बसपा- 10,581

2024 लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण बदल गए. 2024 में सपा ने बीजेपी को भोगांव विधानसभा सीट पर हरा दिया. सपा ने बीजेपी को लगभग 14 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. 2022 में भोगांव विधानसभा सीट बीजेपी जीती थी. बसपा को लगभग 10 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य वोट एकतरफा मिले. इसके अलावा सपा को लगभग 20 फीसदी लोधी वोट भी हासिल हुआ. सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. 2022 में सपा को लोधी वोट नहीं मिला था, लेकिन 2024 में लोधी वोट के साथ साथ सपा पाल-बघेल समाज का भी वोट हासिल हुआ. सपा को लगभग 7-8 हजार बसपा के मूल कैडर वाला वोट भी भोगांव विधानसभा सीट पर मिला. सपा को ब्राह्मण और प्रजापति समाज का भी कुछ कुछ वोट मिला. एक तरह से भोगांव विधानसभा सीट सपा को सभी जातियों का थोड़ा थोड़ा वोट जरूर मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य वोटों का बड़ा नुकसान हो गया. 2024 में भोगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य वोट नहीं मिले और लगभग 20 प्रतिशत लोधी वोट भी बीजेपी से भाग गया. भोगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. लेकिन शाक्य और लोधी वोटों के छिटक जाने से बीजेपी भोगांव विधानसभा सीट हार गई. बीजेपी को एससी समाज का भी कुछ वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर बसपा को तगड़ा नुकसान हुआ. बसपा को अपने कैडर वोट में भी 6-7 हजार वोटों का नुकसान हो गया.

2027 विधानसभा चुनाव में भोगांव विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई होगी.

भोगांव विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. लोधी- 55 हजार

2. शाक्य- 50 हजार

3. एससी- 45 हजार

4. यादव- 40 हजार

4. ठाकुर- 32 हजार

5. पंडित- 20 हजार

6. बनिया- 9 हजार

8. नाई- 10 हजार

9. प्रजापति- 4 हजार

10. निषाद- 8 हजार

11. कायस्थ- 2 हजार

12. पाल-बघेल- 17 हजार

13. मुस्लिम- 25 हजार

14. अन्य- 2 हजार

भोगांव विधानसभा सीट पर शाक्य और लोधी मतदाता सबसे ज्यादा हैं. एससी मतदाता तीसरे नंबर पर हैं. मुस्लिम और यादव मतदाता मिलाकर लगभग 65 हजार के आसपास हैं. भोगांव विधानसभा सीट पर लोधी, ठाकुर, पाल, निषाद मतदाता हार जीत में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं. सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 63 हजार के आसपास हैं. ऐसी स्थिति में जो दल लोधी और शाक्य वोट पाता है, वही चुनाव जीतता है.