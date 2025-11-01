चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चंद्रशेखर के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए जाने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज की. स्विटजरलैंड मे रह रही डॉक्टर रोहिणी घावरी ने यौन शोषण के मामले मे सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ BNSS की धारा 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी.

डॉक्टर रोहिणी घावरी की याचिका खारिज करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट की चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अर्जी दाखिल करते हुए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है.