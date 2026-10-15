बृजभूषण के करीबी भवानी के सपा में आने बदलेंगे गोंडा के समीकरण! क्या है अखिलेश की रणनीति?

उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं वैसे वैसे नेताओं को पार्टियों को छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में गोंडा के कटरा बाजार की राजनीति में प्रभाव रखने वाले भवानी भीख शुक्ला को पार्टी की सदस्यता दिलाई है.

उनके साथ उनके पांच बेटे भी सपा में शामिल हुए है. भवानी शुक्ला की कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बावन सिंह से पुरानी अदावत है. जिसको सपा में आने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.

ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी हुआ था बवाल

भवानी भीख शुक्ला और बीजेपी विधायक बावन सिंह के बीच मतभेदों की चर्चा नई नहीं है. दोनों में जुलाई 2021 में कटरा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान भी विवाद हुआ था. उस समय सपा प्रत्याशी पंकज गोस्वामी और पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे पर हमले की खबरें सामने आई थीं. भवानी भीख शुक्ला उस समय बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थे और उनके समर्थकों पर हमले के आरोप लगे थे.

2021 के बाद दोनों के बीच लगातार मनमुटाव बना रहा. 23 सितंबर 2025 को एक मनमुटाव सामने आ गया. कटरा ब्लॉक परिसर में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया. ब्लॉक परिसर में आरएसएस की बैठक और जीएसटी में कटौती के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था. जिसमें किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए. विधायक बावन सिंह ने आरोप लगाया था कि ब्लॉक प्रमुख पक्ष के लोगों ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट और पथराव किया.वहीं, भवानी भीख शुक्ला ने दूसरे पक्ष पर हंगामा और मारपीट करने का आरोप लगाया था.

बृजभूषण शरण सिंह के करीबी है भवानी

भवानी भीख शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह शरण के बेहद गरीबी माने जाते हैं. कहा जाता है कि भवानी भीख शुक्ला बृजभूषण की गुड लिस्ट के टॉप टेन में शामिल है. कई ऐसे मौके देखे गए है जब दोनों नेता एक साथ एक मंच पर देखे गए है.

समाजवादी पार्टी के अयोध्या से उम्मीदवार पवन पांडे को भवानी भीख शुक्ला को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का बड़ा कारण माना जा रहा है. समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के बड़े नेता का जाने वाले पवन पांडे के करिये पार्टी ब्राह्मण वोटबैंक को साधने में लगी है.

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भवानी शुक्ला का कटरा विधानसभा के अलावा आसपास की विधानसभा के ब्राह्मण वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव है. वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 12 प्रतिशत ब्राह्मण मतदाता है.

पारंपरिक रूप से ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का समर्थक हुआ करता था. साल 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ जुड़ गए. साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दलित-ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग अपनाने पर वे बसपा के साथ भी गए, और साल 2012 में समाजवादी पार्टी से भी जुड़े. साल 2017 और साल 2022 के चुनावी नतीजों के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया है.

भवानी भीख शुक्ला की पत्नी जुगरानी शुक्ला कटरा ब्लॉक प्रमुख हैं. परिवार लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय है. पांचों बेटों के एक साथ सपा में शामिल होने से परिवार की राजनीतिक दिशा में बदलाव के संकेत मिले हैं.

पंडित सिंह के परिवार का प्रभाव

इस सदंर्भ में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बताया कि गोंडा क्षेत्र में पंडित सिंह के पारंपरिक प्रभाव और उनके निधन के बाद बने राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए समाजवादी पार्टी विभिन्न चेहरों और स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है. पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंखयक) फार्मूले को तभी बड़ी सफलता मिल सकती है जब जातियों का दूसरा समूह भी इसमें जुड़े. इसी उद्देश्य से सपा 10 प्रतिशत के करीब ब्राह्मण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है