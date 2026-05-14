उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आज यानी गुरूवार से 16 मई तक तीन दिवसीय भारत शिक्षा एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें आईआईटी समेत देश की दिग्गज विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि 12वीं पास कर चुके छात्रों का सही कोर्स और करियर को लेकर मार्गदर्शन करेंगे.

बुधवार को एक्सपो मार्ट में प्रेसवार्ता के दौरान एडीएम प्रशासन मंगलेश दूबे ने कहा कि 12वीं पास करने के बाद छात्रों के सामने सही कोर्स और करियर चुनने की चुनौती खड़ी होती है. लगभग सभी बोर्ड की तरफ से परिक्षा परिणाम जारी किए जा चुके है. ऐसे में उन्हें सही कोर्स और भविष्य में करियर बनाने के लिए चुनौती को सामना न कर सके. इसके लिए भारत शिक्षा एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें छात्र एक ही स्थान पर उच्च शिक्षा, कोर्स विकल्पों और करियर अवसरों की जानकारी मिलेगी.

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विश्व गुरु सम्मलेन भी आयोजित होगा

एक्सपो के दौरान विश्व गुरु सम्मेलन का भी आयोजन होगा. जिसमें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वैश्विक स्तर के सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इसमें इंटरनेशनल स्तर के शिक्षक भी शामिल होंगे. साथ ही देश-विदेश के विश्वविद्यालय, कॉलेज, एडटेक कंपनियां, स्किल डेवलपमेंट संस्थान और स्टडी-अब्रॉड कंसल्टेंट भाग लेंगे. छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स की जानकारी भी मिलेगी.

कैरियर काउंसलिंग भी होगी

इस दौरान भविष्य में करियर चुनने के लिए काउंसलिंग सत्र का भी आयोजन किया जाएगा. छात्र अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार सही मार्गदर्शन ले सकेंगे. इसके अलावा छात्रवृत्ति, प्रवेश प्रक्रिया और रोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी.

इस आयोजन से भविष्य की राह तलाश रहे युवाओं को काफी सहूलियत मिलेगी. उन्हें न सिर्फ कैरियर की सलाह बल्कि आगे बढ़ने की भी जानकारी दी जाएगी. संस्थानों को अधिक से अधिक छात्रों के भाग लेने की अपील की गयी है.

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