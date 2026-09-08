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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभगत सिंह कोश्यारी के भतीजे दीपेंद्र की बढ़ी सक्रियता, क्या 2027 पर नजर?

भगत सिंह कोश्यारी के भतीजे दीपेंद्र की बढ़ी सक्रियता, क्या 2027 पर नजर?

लालकुआं विधानसभा सीट पर टिकट के लिए सियासी हलचल तेज हो चुकी है. पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के भतीजे दीपेन्द्र कोश्यारी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अटकलें बढ़ गयीं हैं.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 08 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन लालकुआं में बीजेपी की टिकट राजनीति की आहट सुनाई देने लगी है. दीपेंद्र कोश्यारी के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रमों और जुटी भीड़ ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भगत सिंह कोश्यारी के भतीजे ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी सियासी पिच तैयार कर ली है?

लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के जन्मदिन पर अलग-अलग इलाकों में हुए कार्यक्रमों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है. लालकुआं, बिंदुखत्ता और गौलापार में समर्थकों की सक्रियता, ढोल-नगाड़े, सामाजिक कार्यक्रम और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी को अब सिर्फ जन्मदिन का उत्सव मानकर देखना आसान नहीं है.

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दीपेंद्र कोश्यारी फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अक्टूबर 2025 में उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी. यानी दीपेंद्र सिर्फ राजनीतिक परिवार से आने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि पार्टी संगठन में भी अहम युवा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अब सवाल यह है कि क्या संगठन की इस भूमिका को वह 2027 की विधानसभा टिकट की दावेदारी में बदलने की तैयारी कर रहे हैं?

लालकुआं में बीजेपी मजबूत, फिर टिकट की लड़ाई क्यों?

लालकुआं में बीजेपी की चुनावी जमीन मजबूत है. 2022 में बीजेपी के डॉ. मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के हरीश रावत को 17,527 वोट के बड़े अंतर से हराया था. बीजेपी को 46,307 वोट मिले थे, जबकि हरीश रावत को 28,780 वोट मिले. 

यानी यह सीट बीजेपी के लिए मजबूत स्थिति वाली सीट है. लेकिन राजनीति का दूसरा नियम भी यही है कि मजबूत सीट पर टिकट के दावेदार ज्यादा होते हैं. मौजूदा विधायक के रहते किसी नए चेहरे की बढ़ती सक्रियता इसलिए अपने आप में राजनीतिक संदेश बन जाती है.

दीपेंद्र कोश्यारी की सक्रियता इसी नजर से देखी जा रही है. जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन और लगातार क्षेत्रीय कार्यक्रम यह संकेत जरूर देते हैं कि वह लालकुआं में अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं.

भगत दा का कद कितना बड़ा है?

अब इस कहानी का सबसे बड़ा नाम आता है, भगत सिंह कोश्यारी. उत्तराखंड में ‘भगत दा’ के नाम से पहचाने जाने वाले कोश्यारी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं और बीजेपी संगठन में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. 2026 में उन्हें लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. इसलिए दीपेंद्र की दावेदारी को केवल एक युवा नेता की दावेदारी मानना अधूरी तस्वीर होगी. उनके पीछे उत्तराखंड की बीजेपी राजनीति की एक बड़ी राजनीतिक विरासत भी है.

और इस कहानी की सबसे दिलचस्प कड़ी पुष्कर सिंह धामी हैं. राज्य गठन के बाद धामी भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री रहते उनके OSD रहे थे. बाद में धामी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2021 में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना.यानी कोश्यारी और धामी का राजनीतिक रिश्ता पुराना है. यही वजह है कि लालकुआं में अब यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि अगर भगत दा अपने राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहें तो उनकी राजनीतिक विरासत दीपेंद्र के लिए कितनी मददगार हो सकती है.

क्या भगत दा भतीजे के लिए ‘बैटिंग’ करेंगे?

यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है.अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भगत सिंह कोश्यारी ने दीपेंद्र कोश्यारी के लिए टिकट की पैरवी शुरू कर दी है. बीजेपी ने 2027 के लिए लालकुआं से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और अंतिम फैसला पार्टी संगठन तथा केंद्रीय नेतृत्व की प्रक्रिया से होगा.लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि टिकट के लिए किसने आवेदन किया. सवाल यह भी होता है कि किसके पीछे कितना राजनीतिक वजन है.

अगर दीपेंद्र कोश्यारी 2027 में लालकुआं से टिकट मांगते हैं, तो उनके चाचा की राजनीतिक विरासत निश्चित तौर पर चर्चा के केंद्र में रहेगी. भगत दा का लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठन में पुराना नेटवर्क और उत्तराखंड की राजनीति में उनकी पहचान दीपेंद्र की दावेदारी को अतिरिक्त राजनीतिक वजन दे सकती है.

यही वजह है कि जन्मदिन पर हुआ शक्ति प्रदर्शन अब बीजेपी के भीतर भी चर्चा का विषय बन गया है. संदेश यह हो सकता है कि दीपेंद्र केवल संगठनात्मक पद तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि विधानसभा की राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

मौजूदा विधायक के लिए कितना बड़ा संदेश?

लालकुआं के मौजूदा विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट के लिए भी यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 2022 में बड़ी जीत हासिल की थी. ऐसे में किसी नए दावेदार की बढ़ती सक्रियता को सीधे टिकट कटने या बदलने का संकेत मानना सही नहीं होगा.

लेकिन अगर चुनाव से काफी पहले कोई नेता क्षेत्र में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता है, संगठन के लोगों के बीच सक्रिय रहता है और बड़े कार्यक्रमों के जरिए अपना राजनीतिक आधार दिखाता है, तो पार्टी के भीतर स्वाभाविक रूप से उसकी दावेदारी पर चर्चा शुरू होती है.

अब बीजेपी के सामने आने वाले समय में यही सवाल होगा कि 2022 की जीत और मौजूदा विधायक के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाए या किसी नए चेहरे में 2027 की संभावनाएं तलाश की जाएं.

कांग्रेस के लिए मौका या खतरा?

लालकुआं में कांग्रेस के लिए 2022 का चुनाव एक बड़ा झटका था. हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता को 17,527 वोट से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि चुनाव में विपक्षी वोटों के बंटवारे ने भी समीकरण को प्रभावित किया था. ऐसे में कांग्रेस की नजर बीजेपी की अंदरूनी टिकट राजनीति पर भी रहेगी. अगर बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर असंतोष या खींचतान बढ़ती है तो कांग्रेस उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है.लेकिन अगर बीजेपी समय रहते दावेदारों के बीच संतुलन बना लेती है और मजबूत चेहरा मैदान में उतारती है, तो लालकुआं में कांग्रेस के लिए चुनौती आसान नहीं होगी.

भाई-भतीजावाद का एंगल भी गरमाएगा?

दीपेंद्र कोश्यारी की संभावित दावेदारी के साथ विपक्ष के हाथ एक राजनीतिक हथियार भी आ सकता है.परिवारवाद.बीजेपी लंबे समय से कांग्रेस पर परिवारवाद और भाई-भतीजावाद की राजनीति के आरोप लगाती रही है. ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे को विधानसभा टिकट मिलता है तो कांग्रेस के लिए यह सवाल उठाना आसान होगा कि बीजेपी की परिवारवाद के खिलाफ राजनीति आखिर अपने नेताओं के परिवार तक पहुंचते ही क्यों बदल जाती है?

यहीं दीपेंद्र की असली परीक्षा होगी. अगर वह अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन साबित कर देते हैं तो भगत दा की विरासत उनके लिए ताकत बनेगी. लेकिन अगर दावेदारी पूरी तरह चाचा के प्रभाव पर निर्भर दिखाई दी तो यही विरासत उनके खिलाफ ‘भाई-भतीजावाद’ का मुद्दा भी बन सकती है.

जन्मदिन खत्म, लेकिन 2027 की पिच तैयार?

दीपेंद्र कोश्यारी के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम को आधिकारिक चुनावी दावेदारी कहना अभी जल्दबाजी होगी. लेकिन लालकुआं में उनकी लगातार सक्रियता और अब बड़े स्तर पर हुआ जन्मदिन आयोजन इतना जरूर बताता है कि 2027 की संभावित टिकट रेस में उनका नाम गंभीर चर्चा में आ चुका है. हाल की स्थानीय रिपोर्टों में भी उनके जन्मोत्सव को बड़े क्षेत्रीय आयोजन के रूप में दर्ज किया गया है. अब असली नजर इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में दीपेंद्र की सक्रियता कितनी बढ़ती है और क्या वह अपने चाचा की राजनीतिक विरासत से अलग अपना जनाधार साबित कर पाते हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या भगत दा भतीजे के लिए सियासी बैटिंग करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो लालकुआं में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं रहेगा. असली चर्चा बीजेपी के भीतर टिकट, प्रभाव और 2027 के चेहरे को लेकर होगी.लालकुआं में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पिच पर पहला शॉट खेल दिया गया है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 08 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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