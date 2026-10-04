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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें

भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें

उत्तर प्रदेश के इस जिले का नाम कई बार बदला गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि फिर भदोही जिले को संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा. आइए जानते हैं इस जिले का नाम कब-कब बदला गया.

Written By : रोहित गुप्ता, भदोही |  Updated at : 04 Oct 2026 07:06 PM (IST)
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विश्व विख्यात कालीन नगरी के नाम से पहचान रखने वाले भदोही जिले के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इसे संत रविदास नगर किए जाने की सार्वजनिक घोषणा की है. जनपद का इतिहास पिछले तीन दशक में कई राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों से गुजरा है.

साल 1994 में अलग जनपद बनने के बाद इसका नाम भदोही रखा गया. इसके बाद सरकारें बदलीं तो जिले के नाम में भी बदलाव होता रहा. कभी संत रविदास के नाम पर इसे संत रविदास नगर किया गया, तो कभी पुरानी पहचान भदोही बहाल कर दी गई. आइये जानते है कब कब क्या क्या हुआ.

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1994: मुलायम सिंह यादव सरकार में बना भदोही जिला

भदोही पहले वाराणसी जिले का हिस्सा था. अलग जिला बनाने की मांग के बाद 30 जून 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में भदोही को अलग जनपद बनाया गया. जिले की पहचान उस समय से ही भदोही नाम से रही.

1997: मायावती सरकार में बना संत रविदास नगर

1997 में सत्ता परिवर्तन के बाद जिले के नाम में पहला बड़ा बदलाव हुआ. 4 दिसंबर 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया गया. बाद के वर्षों में मायावती ने इस नाम को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं से जोड़ा. 

2020 में, जब भदोही नाम दोबारा प्रचलित हो चुका था, मायावती ने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनती है तो भदोही का नाम फिर संत रविदास नगर किया जाएगा. उन्होंने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने जातिवादी मानसिकता के कारण संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया. यह मायावती का राजनीतिक आरोप था, जिसे तथ्य के रूप में नहीं बल्कि उनके बयान के रूप में देखा जाना चाहिए.

1999: भाजपा सरकार में फिर जुड़ा 'भदोही'

1999 में एक बार फिर जिले के नाम में बदलाव हुआ. तत्कालीन मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता की भाजपा सरकार में 12 नवंबर 1999 को नाम 'संत रविदास नगर भदोही' किया गया. यानी संत रविदास नगर नाम बरकरार रखते हुए उसके साथ भदोही भी जोड़ दिया गया. उपलब्ध रिपोर्टों में इस बदलाव को कालीन निर्यातकों की मांग से भी जोड़ा गया है.

2014: अखिलेश यादव सरकार में फिर सिर्फ 'भदोही'

2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुराने नामों की बहाली का सिलसिला शुरू हुआ. 6 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में संत रविदास नगर का नाम फिर भदोही करने का फैसला लिया गया. उस समय सरकारी प्रवक्ता के हवाले से बताया गया था कि नाम परिवर्तन का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर लिया गया था.

बाद में मायावती ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार ने संत रविदास नगर नाम हटाकर संत रविदास का अपमान किया.

2026: योगी आदित्यनाथ ने फिर की संत रविदास नगर नाम की घोषणा

अब 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जिले को संत रविदास नगर नाम देने की घोषणा की है. 29 जुलाई 2026 को वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम में योगी ने कहा कि भदोही फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा और सरकार इस कार्य को पूरा करेगी. योगी ने 2014 में नाम बदले जाने का उल्लेख करते हुए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा.

योगी की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भदोही का नाम बदलना अच्छी बात है, लेकिन संत रविदास के नाम पर जिले का नाम रखने के साथ उनके विचारों को पढ़ना और अपनाना भी जरूरी है. उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि संत रविदास नगर नाम की बहाली संत रविदास के अनुयायियों और बहुजन समाज की भावनाओं का सम्मान है. साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि सपा सरकार ने पहले यह नाम बदलकर भदोही कर दिया था.

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About the author रोहित गुप्ता, भदोही

रोहित कुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. यहां की राजनीतिक, समाजिक और क्राइम की खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस समेत अन्य बड़े संस्थानों में काम किया है. उन्हें प्रिंट और टीवी पत्रकारिता का व्यापक अनुभव है. इसके साथ ही, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स में उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.
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Published at : 04 Oct 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bhadohi News
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