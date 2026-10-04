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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभदोही का नाम बदलकर होगा संत रविदास नगर, CM योगी का बड़ा ऐलान

भदोही का नाम बदलकर होगा संत रविदास नगर, CM योगी का बड़ा ऐलान

योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही भदोही का नाम बदलने वाली है. भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ऐलान किया कि अब इस जिले का नाम संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 04 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर किया जाएगा. भदोही में आयोजित एक कार्यक्रम में नाम की घोषणा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हमारा भदोही जिला 'संत रविदास नगर भदोही' के नाम से जाना जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि भविष्य में भदोही कालीन उद्योग में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा. 

सीएम योगी ने कहा, "संत रविदास ने अपनी साधना के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया था, ऐसे संत के नाम से अब भदोही जाना जाएगा. मध्यकाल में इस संत की ख्याति कितनी थी, उन्होंने उस समय कहा था ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट-बड़ो सब समबसे रहे दास रहे प्रसन्न."

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा,"जिस संत ने आज से 600 वर्ष पहले ये कामना की थी कि ऐसा राज हमें चाहिए जहां सभी को अन्न मिले और बिना किसी भेदभाव के योजनाओं के हमें योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा राज होना चाहिए."

 

112 प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ

दरअसल, योगी आदित्यनाथ भदोही में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने 1,340 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

'इंडिया कारपेट एक्सपो' के स्वर्ण जयंती संस्करण का किया शुभारंभ

वहीं सीएम योगी ने एक्स हैंडल पर लिखा, "जनपद भदोही में आज एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेला 'इंडिया कारपेट एक्सपो' के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर कालीन उद्योग से जुड़े निर्यातकों, विक्रेताओं एवं प्रमुख उद्यमियों से संवाद भी किया."

'सरकार ने दिलाई कालीन कारिगरों को पहचान'

उन्होंने आगे लिखा, "जिन हाथों ने सदियों तक कालीन बुना, उनमें नई तकनीक और नई डिजाइन भी होनी चाहिए. हमारी सरकार ने कारीगरों के हुनर, कला और उनकी साधना को पहचान दिलाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए. इसके बाद मार्केट भी मिला और डिजाइन भी."

सीएम ने कहा कि 'इंडिया कारपेट एक्सपो' की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई तथा निर्यातकों, विक्रेताओं, उद्यमियों, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को हार्दिक शुभकामनाएं.

Published at : 04 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bhadohi News YOGI ADITYANATH Sant Ravidas Nagar
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