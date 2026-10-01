भदोही: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल लापरवाही के आरोप

उत्तर प्रदेश के भदोही में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल पहुंची एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया. महिला ने अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर कार्रवाई की बात कह रही.

महिला को अस्पताल में प्रसव के लिए नहीं किया गया भर्ती

जानकारी के मुताबिक, जोरई निवासी करीब 20 वर्षीय रानी प्रसव के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी. महिला का कहना है कि अस्पताल में उसे प्रसव के लिए भर्ती नहीं किया गया. इसके बाद वह अस्पताल से बाहर आ गई. इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और सड़क किनारे ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया.

मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष चक ने बताया कि महिला की जांच में हीमोग्लोबिन का स्तर करीब 5 ग्राम पाया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, उसकी हालत को देखते हुए उसे उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर किया गया था. पहले मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल और इसके बाद उसे बीएचयू ले जाने की सलाह दी गई थी.

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परिवार के एंबुलेंस सेवा से संपर्क नहीं के चलते हुआ प्रसव

सीएमओ के अनुसार, महिला दोबारा मंगलवार रात जिला अस्पताल पहुंची थी. डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने उसका परीक्षण किया और कम हीमोग्लोबिन के चलते बीएचयू रेफर किया. अधिकारी का कहना है कि परिवार के लोग 102 एंबुलेंस सेवा से संपर्क नहीं कर सके और अस्पताल से लौटने के दौरान ही महिला का प्रसव हो गया.

घटना की जानकारी अधिकारियों को मिलने के बाद महिला और नवजात को दोबारा जिला अस्पताल लाया गया. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का उपचार शुरू किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, महिला को प्लाज्मा भी चढ़ाया जा रहा था.

जांच के बाद सामने आएगी लापरवाही की तस्वीर

मामले को लेकर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जांच 24 घंटे के भीतर पूरी करने का प्रयास किया जाएगा. जांच में यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल मामले में महिला की ओर से लगाए गए आरोप और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण दोनों सामने हैं. अस्पताल में महिला के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई गई और उसे रेफर किए जाने के दौरान एंबुलेंस अथवा अन्य चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी या नहीं, इसका स्पष्ट जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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