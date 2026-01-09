अखिलेश यादव पर एके शर्मा का पलटवार, 'उनका बस चले तो घुसपैठियों को मतदाता बना दें'
UP News: भदोही दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री एके शर्मा ने एसआईआर पर अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है. इसके अलावा उन्होंने 'विकसित भारत जी राम जी योजना', की भी तारीफ की.
इसके अलावा उन्होंने रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जी राम जी के विरोध पर कहा, "इस बार नव वर्ष 2026 में अयोध्या काशी मथुरा विंध्याचल धाम में लाखों लाख की अपार भीड़ थी, इसलिए विपक्ष डरा सहमा हुआ है. अब समय सनातन का है, उत्तर प्रदेश और भारत की जनता योगी मोदी राज में खुश है.
'विकसित भारत- जी राम जी' का मंत्री ने किया बखान
योगी के मंत्री ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन को पहले ही नकार चुकी है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि बाहरी लोग आकर उनकी सरकार बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा.
'देश में सरकार यहां के नागरिक चुनें, न कि घुसपैठिए'
प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि SIR में करोड़ों नाम कटने से योगी आदित्यनाथ को कोई चिंता नहीं है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का कोई भी मूल नागरिक मतदान से वंचित न रहे, जबकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि घुसपैठिए आ जाएं तो शायद उन्हें सरकार बनाने में मदद मिल जाए. उन्होंने कहा कि देश में सरकार यहां के नागरिक ही चुनेंगे, न कि घुसपैठिए.
कांग्रेस और सपा को राम से है नफरत
मंत्री एके शर्मा ने मोदी सरकार की ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इससे मनरेगा से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे. वहीं कांग्रेस के विरोध के बाबत मंत्री शर्मा ने कहा कि VB G Ram G में प्रभु श्रीराम और वन्दे मातरम् से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को समस्या है क्योंकि राम से उन्हें नफरत है, इन्हें गरीब ग्रामीण जनता से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें मतलब अपने कुर्सी से है.
सनातनी लोगों ने मठ मंदिरों से की नववर्ष की शुरुआत
उन्होंने कहा कि इस नव वर्ष 2026 में पूरे भारत में सनातनी लोग पार्टी मनाने की बजाय मठ मंदिरों तीर्थ स्थानों में और पूजा पाठ में समय व्यतीत किया है, इस बार अयोध्या काशी मथुरा विंध्याचल धाम में लाखों लाख की अपार भीड़ थी इसलिए विपक्ष डरा सहमा हुआ है क्योंकि अब समय सनातन का है.
