हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव पर एके शर्मा का पलटवार, 'उनका बस चले तो घुसपैठियों को मतदाता बना दें'

अखिलेश यादव पर एके शर्मा का पलटवार, 'उनका बस चले तो घुसपैठियों को मतदाता बना दें'

UP News: भदोही दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री एके शर्मा ने एसआईआर पर अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है. इसके अलावा उन्होंने 'विकसित भारत जी राम जी योजना', की भी तारीफ की.

By : रोहित गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Jan 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आरोपों पर योगी सरकार के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (अरविंद कुमार शर्मा) ने तीखा पलटवार किया है. भदोही दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बस चले तो वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों को यहां मतदाता बना दें."

इसके अलावा उन्होंने रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जी राम जी के विरोध पर कहा, "इस बार नव वर्ष 2026 में अयोध्या काशी मथुरा विंध्याचल धाम में लाखों लाख की अपार भीड़ थी, इसलिए विपक्ष डरा सहमा हुआ है. अब समय सनातन का है, उत्तर प्रदेश और भारत की जनता योगी मोदी राज में खुश है.

'विकसित भारत- जी राम जी'  का मंत्री ने किया बखान

दरअसल, भदोही के ज्ञानपुर में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में कोर कमेटी एवं जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक कर समीक्षा करने आये प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने "विकसित भारत- जी राम जी" योजना का प्रेसवार्ता कर खूब बखान किया. उन्होंने एसआईआर पर अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव का बस चले तो वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों को यहां मतदाता बना दें.

योगी के मंत्री ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन को पहले ही नकार चुकी है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि बाहरी लोग आकर उनकी सरकार बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा.

'देश में सरकार यहां के नागरिक चुनें, न कि घुसपैठिए'

प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि SIR में करोड़ों नाम कटने से योगी आदित्यनाथ को कोई चिंता नहीं है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का कोई भी मूल नागरिक मतदान से वंचित न रहे, जबकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि घुसपैठिए आ जाएं तो शायद उन्हें सरकार बनाने में मदद मिल जाए. उन्होंने कहा कि देश में सरकार यहां के नागरिक ही चुनेंगे, न कि घुसपैठिए.

कांग्रेस और सपा को राम से है नफरत

मंत्री एके शर्मा ने मोदी सरकार की ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इससे मनरेगा से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे. वहीं कांग्रेस के विरोध के बाबत मंत्री शर्मा ने कहा कि VB G Ram G में प्रभु श्रीराम और वन्दे मातरम् से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को समस्या है क्योंकि राम से उन्हें नफरत है, इन्हें गरीब ग्रामीण जनता से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें मतलब अपने कुर्सी से है.

सनातनी लोगों ने मठ मंदिरों से की नववर्ष की शुरुआत

उन्होंने कहा कि इस नव वर्ष 2026 में पूरे भारत में सनातनी लोग पार्टी मनाने की बजाय मठ मंदिरों तीर्थ स्थानों में और पूजा पाठ में समय व्यतीत किया है, इस बार अयोध्या काशी मथुरा विंध्याचल धाम में लाखों लाख की अपार भीड़ थी इसलिए विपक्ष डरा सहमा हुआ है क्योंकि अब समय सनातन का है.

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AK Sharma Bhadohi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
क्रिकेट
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
Advertisement

वीडियोज

ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Rahu Ketu Interview: Pulkit Samrat ने बताया कि क्यों हर एक किरदार है एक्टर के लिए Important
West Bengal Protest: बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल..TMC के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन | BJP
West Bengal Protest: कोलकाता हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई..14 तक टली | High Court | BJP
Toxic Teaser Review: राया बनकर यश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर अवतार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
क्रिकेट
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड
पंजाब
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
जनरल नॉलेज
क्या सच में स्पेस स्टेशन पर मिनटों में हो सकता है कैंसर का इलाज, इस देश ने बना ली वैक्सीन?
क्या सच में स्पेस स्टेशन पर मिनटों में हो सकता है कैंसर का इलाज, इस देश ने बना ली वैक्सीन?
हेल्थ
Knuckle Cracking: बार-बार चटकाने से कमजोर हो जाती हैं उंगलियों की हड्डियां, कितनी सही है यह बात?
बार-बार चटकाने से कमजोर हो जाती हैं उंगलियों की हड्डियां, कितनी सही है यह बात?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget