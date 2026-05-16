भदोही में माफिया विजय मिश्रा परिवार को बड़ा झटका, पत्नी-बेटे समेत कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही में रंगदारी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने के मामले में भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माफिया विजय मिश्रा, उसकी पूर्व एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की कैद-ए-बामुशक्कत सुनाई है, जबकि बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की कैद की सजा मिली है.

पूरे परिवार पर कुल 5 लाख 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. ज्ञात हो कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने भी हाल ही में बाहुबली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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ज्ञानपुर से चार बार विधायक थे विजय मिश्रा

ज्ञानपुर विधानसभा से चार बार के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पाप का घड़ा आखिरकार भदोही में फूट गया. गोपीगंज थाने में दर्ज जालसाजी, मारपीट, बंधक बनाने और डरा-धमकाकर करोड़ों की पैतृक संपत्ति की वसीयत अपने बेटे के नाम कराने के गंभीर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने यह कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पुलिस के अचूक साक्ष्यों को सही माना और पूरे परिवार को दोषी करार दिया. हाल ही में प्रयागराज की विशेष अदालत से भी इस बाहुबली को एक पुराने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है.

2020 से जुड़ा है मामला

इस पूरे मामले की जड़ें साल 2020 से जुड़ी हैं, जब विजय मिश्रा के ही एक सगे रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में खौफ की यह दास्तान दर्ज कराई थी. आरोप था कि माफिया ने न केवल उनके घर पर अवैध कब्जा किया, बल्कि पूरे परिवार को बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी. इसी केस में कानूनी शिकंजा कसता देख विजय मिश्रा फरार हो गया था, जिसे बाद में भदोही पुलिस ने मध्य प्रदेश के आगर-मालवा से फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया था. सफेदपोश माफिया विजय मिश्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में बंद है.

भदोही पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में पुलिस मॉनिटरिंग सेल और सरकारी वकील प्रवेश तिवारी ने इस केस में कोर्ट के भीतर ऐसी अचूक पैरवी की, कि माफिया का कोई भी रसूख काम नहीं आया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा और बहू रूपा मिश्रा को उनके काले कारनामों के लिए पहली बार किसी मामले में सजा मिली है. जेल में बंद इस कुख्यात माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के कुल 86 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कुछ मामले निस्तारित हो चुके है.

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