भदोही लोक अदालत की खूबसूरत तस्वीर, सालों से लड़ रहे जोड़ों ने कोर्ट में पहनाई वरमाला

जनपद न्यायालय भदोही से न्याय और मानवता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने वर्षों से अदालती चक्कर काट रहे परिवारों की जिंदगी बदल दी. राष्ट्रीय लोक अदालत के मंच पर शनिवार (09 मई) को न केवल मुकदमों का बोझ कम हुआ, बल्कि सालों से एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे पति-पत्नी ने आपसी कड़वाहट भुलाकर फिर से साथ रहने का संकल्प लिया. वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने आये बच्चों को उपहार देकर उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई है.

लोक अदालत में उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब पारिवारिक विवादों के कारण सालों से अलग रह रहे दो दंपतियों का सुःखद पुनर्मिलन कराया गया. लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहे और टूटने की कगार पर पहुँच चुके इन जोड़ों ने जजों और काउंसलर्स की बात मानकर पुनः साथ रहने का निर्णय लिया. अदालत परिसर में ही दोनों जोड़ों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसे देख वहाँ मौजूद अधिकारियों और फरियादियों की आँखें नम हो गईं.

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बच्चों को मिला माँ-बाप का साया

जिला जज अखिलेश कुमार दुबे ने इस पुनर्मिलन को न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि राकेश कुमार गौतम बनाम राधा एवं शिवचरन बनाम रंजना के मामले का त्वरित निस्तारण कर पुनः एक होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि उन मासूम बच्चों के भविष्य की जीत है जिन्हें अब माता-पिता दोनों का प्यार और संरक्षण मिल सकेगा. जिला जज ने स्पष्ट संदेश दिया कि मुकदमों को वर्षों तक लटकाने के बजाय लोक अदालत जैसे माध्यमों का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ किसी की हार नहीं, बल्कि विश्वास की जीत होती है.

डीएम का मिशन मोड

प्रशासनिक मोर्चे पर भी इस लोक अदालत ने बड़े रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं. जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि पिछली बार 51 हजार से ज्यादा के मामलों का निस्तारण हुआ और इस बार उससे ज्यादा का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. डीएम ने कहा कि बैंक रिकवरी, राजस्व और प्री-लिटिगेशन के मामलों में लोगों की सहभागिता ऐतिहासिक रही है. इस त्वरित न्याय प्रक्रिया से जनता को सालों के मानसिक तनाव और आर्थिक बोझ से एक झटके में मुक्ति मिल रही है.

भीषण गर्मी में प्रशासन मुस्तैद: जनता के लिए खास इंतजाम

चिलचिलाती धूप और गर्मी को देखते हुए जिला जज अखिलेश दुबे जी व् जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर न्यायालय परिसर में विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया गया था. डीएम ने बताया कि फरियादियों के लिए ओआरएस (ORS), पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी ताकि न्याय पाने आए लोगों को कोई असुविधा न हो. डीएम, एसपी और सीडीओ ने खुद मौके पर रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की.

विवाद से विश्वास' की ओर कदम

भदोही प्रशासन और न्यायपालिका के इस साझा प्रयास ने संदेश दिया है कि हर विवाद का हल लंबी कानूनी लड़ाई नहीं है. "सुलह-समझौता" ही वह कुंजी है जिससे उजड़े हुए घर फिर से बस सकते हैं. जिला जज अखिलेश दुबे ने साफ कर दिया है कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल फाइलों का बोझ कम करना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम-सौहार्द और पारिवारिक मूल्यों को फिर से जीवित करना है. आज भी आमजन को आखिरी उम्मीद न्यायालय से ही होता है और उस विश्वास के भरोसे को कायम करना हमारी जिम्मेदारी है.

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