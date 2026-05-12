पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा 46 साल पुराने केस में दोषी करार, 13 मई को होगा सजा का ऐलान

उत्तर प्रदेश के भदोही से बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने विजय मिश्रा को हत्या के एक 46 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार थर्ड ने विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी करार दिया है.

11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या हुई थी. यूनिवर्सिटी छात्र प्रकाश नारायण पांडेय अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत कराने जिला कोर्ट आए थे. बता दें कि संतराम और बलराम से प्रकाश नारायण पांडेय की दुश्मनी थी. आरोप है कि संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने मिलकर गोली मारकर प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या कर दी थी.

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5 अन्य लोगों को भी लगी थी गोली

इस गोलीबारी में पांच अन्य लोगों को भी गोली लगी थी. मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार लोगों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट बुधवार (12 मई) को चारों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी.

इस हाई प्रोफाइल मामले में पत्रावली गायब कर दी गई थी, ताकि आरोपियों को सजा ना हो सके. मामले में एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने मजबूत पैरवी की. वहीं बचाव पक्ष में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा.

रेप के मामले में काट रहा 15 साल की सजा

पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक सिंगर के साथ कई बार रेप के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति सुबोध सिंह की कोर्ट ने दोषी विजय मिश्रा पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विजय मिश्रा, भदोही की ज्ञानपुर सीट से सपा के टिकट पर तीन बार और निषाद पार्टी के टिकट पर एक बार विधायक रह चुका है. फिलहाल वे भदोही जिला जेल में बंद हैं.

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