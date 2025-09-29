'सपा विधायक के इशारे पर पुलिस करती है परेशान', दुर्गा समिति ने मंत्री AK शर्मा से की शिकायत

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भदोही के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ( अरविंद कुमार शर्मा) से भदोही के दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों ने शिकायत करते हुए बिजली विभाग और पुलिस-प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है. आरोप है कि दुर्गा पूजा पंडालों से बिजली विभाग के लोग 4 से 5 हजार रुपये प्रति दिन का मांग रहे हैं, वहीं सपा विधायक जाहिद बेग के इशारे पर पुलिस-प्रशासन की टीम धमका रही है. मंत्री एके शर्मा ने आश्वासन दिया है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

दरअसल, पूरा मामला भदोही विधानसभा क्षेत्र का है. यहां दुर्गा पूजा महासमिति को लगातार शिकायत मिल रही थी कि पूजा पंडालों से बिजली विभाग के लोग 4 से 5 हजार प्रतिदिन के हिसाब से जबरिया मांग कर रहे है और नहीं देने पर चालान भी काट रहे है. इसके अलावा आरोप यह भी है कि भदोही से समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के इशारे पुलिस-प्रशासन की टीम द्वारा भक्तों को डराया और धमकाया जा रहा है.

मंत्री से की कार्रवाई की मांग

भदोही नगर पालिका परिषद के भाजपा से पूर्व चेयरमैन और दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि बड़े दुःख की बात है कि ऐसा कार्य हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ सरकार में हुआ है इसीलिए प्रभारी मंत्री एके शर्मा से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

"पुलिसकर्मियों के व्यवहार से लोगों में है दहशत"

दुर्गा पूजा महासमिति के उपाध्यक्ष और भाजपा में काशी क्षेत्र में युवा मोर्चा के पूर्व मंत्री विनीत बरनवाल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार पूजा पंडालों पर निगहबानी की जा रही है. जब सिपाही दरोगा जाते है तो कैसे बात करते है ये सबको पता है. पूजा करने कराने वाले बच्चे है, युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं है, सब डरे सहमे हुए है.

"हिंदुओं को जेल भेजने की दी जा रही है धमकी"

दुर्गा पूजा महासमिति के लोगों ने आरोप लगाया है कि 'सर तन से जुदा' बोलने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें हल्की धारा लगा कोरम पूरा किये है लेकिन हम हिंदुओं को डराया धमकाया और जेल भेजने की बात कह रहे है. यही हाल रहा तो हम लोग मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नहीं करेंगे.

मंत्री ने पदाधिकारियों को आश्वासन

मंत्री एके शर्मा ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है किसी के साथ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी और प्रताड़ित नहीं होने देंगे. बता दें कि पिछले हफ्ते ही प्रभारी मंत्री ने बैठक कर हिन्दू त्योहारों पर सुविधा देने और लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही थी.

वहीं महासमिति के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि पूजा पंडालों सहित महासमिति के लोग भी डरे सहमे हुए है. फिलहाल इस मामले में लापरवाह पुलिस कर्मियों और विद्युत कर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है यह तो वक्त ही बताएगा.