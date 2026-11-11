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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: लड़की से बात करने की जिद पर अड़ा युवक, रिश्तेदार के घर में खुद को मारी गोली

बस्ती: लड़की से बात करने की जिद पर अड़ा युवक, रिश्तेदार के घर में खुद को मारी गोली

बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में एक युवक ने लड़की से बात करने की जिद पर अड़े रहने के बाद सबके सामने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी. युवक इस हद तक अड़ा हुआ था कि उसने किसी की भी एक सलाह तक नहीं सुनी.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Nov 2026 04:55 PM (IST)
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बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसेवा राय गांव में उस वक्त अफरा-तफरी और सनसनी फैल गई, जब रिश्तेदारी में आए एक युवक ने लड़की से बात करने की जिद पर अड़े रहने के बाद सबके सामने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस दर्दनाक और दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और हर कोई इस भयानक हादसे से स्तब्ध है.

मिली जानकारी के अनुसार, परशुरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठाकुरपुर गांव का रहने वाला शिवकुमार पुत्र राम बुझारत हरैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव निवासी लालू प्रसाद के यहां अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था. रिश्तेदारी में पहुंचने के बाद अचानक माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब शिवकुमार अपने रिश्तेदार की एक लड़की से फोन पर या आमने-सामने बात करने की जिद पर अड़ गया और अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा करने लगा.

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लोगों के लाख समझाने पर भी युवक ने खुद को मार ली गोली

युवक की इस असामान्य और आक्रामक जिद को देखकर मौके पर आसपास के तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो गए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रामीणों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिवकुमार को काफी देर तक प्यार से और समझाने-बुझाने का पूरा प्रयास किया. ग्रामीणों ने उसे शांत करने की कोशिश की ताकि किसी भी तरह के बड़े खतरे को टाला जा सके, मगर शिवकुमार अपनी जिद पर इस हद तक अड़ा हुआ था कि उसने किसी की भी एक सलाह या बात सुनने से साफ इनकार कर दिया.

मौके पर मौजूद लोगों के लाख समझाने और तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसकी जिद कम नहीं हुई, तो देखते ही देखते उसने सबके सामने ही खुद को गोली मार ली. गोली चलने की इस अचानक तेज आवाज से मौके पर भगदड़ मच गई और खून से लथपथ शिवकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस वीभत्स दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए.

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पुलिस ने जरूरी साक्ष्य जुटाकर शव को र पोस्टमार्टम के लिए भिजा

घटना के तुरंत बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए डायल 112 पुलिस आपातकालीन सेवा को पूरे मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवक की सांसें थम चुकी थीं, जिससे पुलिस चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा सकी.

मामले की गंभीरता और सनसनीखेज प्रकृति को देखते हुए हरैया सर्किल की सीओ स्वर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को अपने घेरे में लेकर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से तमाम जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

पुलिस उपाधिक्षक स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि अब इस पूरे प्रकरण के हर एक पहलू, आत्महत्या के वास्तविक कारणों और अन्य संलिप्त बिंदुओं की बारीकी से गहन जांच-पड़ताल कर रही है. मृतक लड़का अपने रिश्तेदार की एक लड़की से जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था और इसी जिद को लेकर उसने आत्महत्या कर ली.

Published at : 11 Nov 2026 04:55 PM (IST)
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