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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: दर्द से कराहती रही महिला सिपाही, नहीं मिली छुट्टी! अब हुई मौत

बस्ती: दर्द से कराहती रही महिला सिपाही, नहीं मिली छुट्टी! अब हुई मौत

बस्ती में महिला सिपाही केशरी वर्मा की मौत के बाद पति ने इलाज में लापरवाही और समय पर छुट्टी न मिलने का आरोप लगाकर जांच की मांग की.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Aug 2026 07:23 PM (IST)
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बस्ती में वर्दी पहनकर दूसरों को हिम्मत देने वाली एक महिला सिपाही की अचानक मौत ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया. पत्नी की मौत के बाद सिपाही पति का दर्द पीएम हाउस पर फूट पड़ा. वह वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के लिए इंसाफ की गुहार लगाता रहा. पति नागेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि अगर समय रहते पत्नी को इलाज के लिए छुट्टी मिल जाती और उनकी हालत को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज केशरी वर्मा जिंदा होतीं.

लालगंज थाने में तैनात महिला कांस्टेबल केशरी वर्मा की मौत हो गई. उनके पति नागेंद्र वर्मा भी पुलिस विभाग में सिपाही हैं और दोनों लालगंज थाने में ही तैनात थे. ड्यूटी के दौरान दोनों एक-दूसरे का सहारा थे, लेकिन एक हादसे के बाद अचानक केशरी की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई.

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छुट्टी से लौटते समय हुआ था हादसा

बताया जा रहा है कि 22 अगस्त को केशरी वर्मा छुट्टी के बाद अपने घर प्रतापगढ़ से ड्यूटी पर लौट रही थीं. अपने भाई के साथ स्टेशन जाते समय रास्ते में उनकी स्कूटी अचानक असंतुलित हो गई. हादसे में उनके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी. परिजनों के मुताबिक, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर में टांके लगाए गए और सीटी स्कैन भी कराया गया.

परिवार का कहना है कि जांच में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, जिसके बाद केशरी लालगंज थाने लौट आईं. इसके बाद पति नागेंद्र उनकी देखभाल कर रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था. परिवार के मुताबिक, चोट के बाद उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही थी.

रात में अचानक बिगड़ी हालत

बताया जा रहा है कि बीती रात नागेंद्र अपनी पहरा ड्यूटी पूरी करके वापस लौटे तो पत्नी की हालत काफी गंभीर थी. उन्होंने आनन-फानन में केशरी को जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जिस पत्नी के साथ नागेंद्र रोज ड्यूटी करते थे, उसे अपनी आंखों के सामने खोने का सदमा वह संभाल नहीं पाए. इसके बाद जब शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस लाया गया तो नागेंद्र अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात रखते नजर आए.

पति ने लगाए गंभीर आरोप

नागेंद्र वर्मा का आरोप है कि उनकी पत्नी को इलाज के लिए समय पर छुट्टी नहीं मिली. उनका कहना है कि अगर केशरी को बेहतर इलाज के लिए समय मिल जाता और उनकी हालत को गंभीरता से लिया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी. उन्होंने इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया और मामले में कार्रवाई की मांग की.

नागेंद्र ने बिना एफआईआर के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि पहले उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो और मामले की जांच की जाए. पति के बाद केशरी के भाई ने भी बहन की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं. परिवार अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.

पुलिस ने बताई हादसे और इलाज की पूरी जानकारी

वहीं पुलिस का कहना है कि केशरी वर्मा और उनके पति नागेंद्र कुमार दोनों लालगंज थाने में तैनात थे. कलवारी सीओ ब्रजेश सिंह के मुताबिक, प्रतापगढ़ में स्कूटी असंतुलित होने के कारण केशरी के सिर के पीछे चोट लगी थी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां सिर में टांके लगाए गए और सीटी स्कैन कराया गया.

पुलिस के मुताबिक, जांच में कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई थी और इसके बाद केशरी उसी दिन लालगंज थाने लौट आई थीं. रात में पति के ड्यूटी से लौटने पर उनकी हालत गंभीर मिली, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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अब इस मामले में परिवार की ओर से लगाए गए इलाज में लापरवाही और छुट्टी न मिलने के आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही साफ हो पाएगी. फिलहाल एक सिपाही पति अपनी पत्नी को खोने के गम में टूट चुका है और पूरे मामले में न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है.

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Published at : 29 Aug 2026 07:20 PM (IST)
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