उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ऐसी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है. कानून की रक्षा का जिम्मा संभालने वाले और अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले एक दरोगा जी अपनी ही शादी में एक आशिक की धमकी से इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने बारात ले जाने से ही इनकार कर दिया. अंत में हालात ऐसे बने कि जिस प्रेमी ने धमकी देकर बारात रोकने की कोशिश की थी, उसी के साथ दुल्हन की विदाई कर दी गई.

बारात निकलने से ठीक पहले हुई प्रेमी की एंट्री

यह पूरा मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के पकड़ी चौहान गांव का है. यहां के निवासी जान मेजर वर्मा, जो लखनऊ में उपनिरीक्षक (दरोगा) के पद पर तैनात हैं, उनकी शादी 20 अप्रैल को मड़वानगर की मनीषा चौधरी से होनी थी. बस्ती शहर के 'होटल ग्रीन वैली' में बारात के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही थीं. सोमवार दोपहर जब दूल्हा सज-धजकर बारात निकालने ही वाला था, तभी गांव में एक कार रुकी. कार से उतरे युवक ने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए सरेआम धमकी दी कि, "अगर बारात लेकर मड़वानगर गए, तो सही-सलामत वापस नहीं आओगे."

कार छोड़कर भागा प्रेमी, दरोगा ने खड़े किए हाथ

धमकी मिलते ही शादी वाले घर में अफरा-तफरी मच गई. जब तक ग्रामीण युवक को पकड़ते, वह अपनी कार मौके पर ही छोड़कर भाग निकला. सूचना पर दुबौलिया थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे और कार को कब्जे में ले लिया. लेकिन असली मोड़ तब आया जब दरोगा (दूल्हे) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बारात ले जाने से साफ मना कर दिया. लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे के घर पहुंचकर काफी मान-मनौव्वल की, लेकिन दरोगा जी टस से मस नहीं हुए.

अंत में प्रेमी के साथ ही रचाई गई शादी

वधू पक्ष की सारी मिन्नतें बेकार जाने के बाद, सामाजिक लोक-लाज और बेटी के भविष्य को देखते हुए दोनों परिवारों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ. परिस्थितियों के दबाव में दुल्हन के परिजनों ने उसी प्रेमी से अपनी बेटी की शादी कराने का निर्णय लिया.

दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि युवक की कार पुलिस के कब्जे में है. पहले दूल्हा पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली और शिकायत वापस ले ली. फिलहाल, पूरे जिले में इस 'बेमेल' और फिल्मी शादी की ही चर्चा हो रही है.

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