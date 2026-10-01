Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां

बस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां

मूर्तिकार रामपाल ने भले ही ये दुनिया नहीं देखी लेकिन उसे हाथों से महसूस किया है और इसी स्पर्श से वो भगवान गणेश, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की जीवंत मूर्तियों को सुंदर रूप देते हैं.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती के छावनी क्षेत्र में बबुरहवा चौराहे पर जब मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ देवी-देवताओं के आकार ढलते हैं, तो वह सिर्फ आस्था का निर्माण नहीं होता, बल्कि इंसानी हौसले की एक अनूठी दास्तान की रचना होती है. जन्म से दृष्टिबाधित पचास वर्षीय मूर्तिकार रामपाल की कहानी यह साबित करने के लिए काफी है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो आंखों की रोशनी का न होना भी हुनर के आड़े नहीं आ सकता. 

रामपाल ने जिस दुनिया को वह कभी अपनी आंखों से देखा वो उसी दुनिया को वह अपने हाथों के स्पर्श से गणेश जी, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की जीवंत मूर्तियों का सुंदर रूप देते हैं. उनकी कहानी भी चुनौतियों से भरी है लेकिन, उन्होंने कभी हार नहीं मानी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘ जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, आरोपी भाइयों को दबोचा
छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, आरोपी भाइयों को दबोचा

चुनौतियों से भरा रहा रामपाल का जीवन

कोलकाता के शांतिपुर इलाके के निकुंजनगर के मूल निवासी रामपाल परिवार में तीन भाई थे और तीनों ही जन्म से दृष्टि बाधित पैदा हुए. इस स्थिति से पिता विनय कृष्णपाल को गहरा धक्का लगा. लेकिन, उन्होंने हार मानने के बजाय अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया.  

सिर्फ धनराज नथवानी नहीं, अखिलेश की सपा ने इन उद्योगपतियों को भी भेजा राज्यसभा

महज चार साल की उम्र में पिता ने रामपाल को बांस की फट्टियां काटना, उन्हें बांधना और मिट्टी का लेप चढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया. लगभग दस साल की कड़ी मेहनत और पिता के अनुशासन के बाद रामपाल एक मंझे हुए मूर्तिकार बनकर उभरे. दृष्टि नहीं होने के चलते उनके जीवन में कई बाधाएं आईं. समाज के तानों ने दिल दुखाया, तो कभी मूर्ति बनाते समय हथौड़ी और कील से हाथों में चोट भी लगी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

रामपाल अपनी मेहनत करते रहे और धीरे-धीरे उनकी उंगलियों का अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि अब वह सिर्फ मिट्टी को छूकर बता देते हैं कि वह मूर्ति बनाने लायक है या नहीं. गांव में सीमित अवसरों के कारण वह अपने परिवार के साथ बस्ती के छावनी क्षेत्र स्थित बबुरहवा चौराहे पर आ बसे और तब से हर साल गणेशोत्सव से लेकर नवरात्रि और लक्ष्मी पूजा तक यहीं रहकर मूर्तियां बनाते हैं.

मूर्तियों के लिए खेत की मिट्टी का इस्तेमाल

रामपाल की बनाई मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका पर्यावरण-अनुकूल होना है. वह प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी भी हानिकारक रसायनिक रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते. वह केवल खेतों की शुद्ध मिट्टी से मूर्तियां ढालते हैं और उन्हें सजाने के लिए फूलों, पत्तियों, फलों और सब्जियों से तैयार प्राकृतिक हर्बल रंगों का इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से विसर्जन के बाद ये मूर्तियां नदियों और तालाबों के पानी में आसानी से घुल जाती हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचातीं.

हर साल रामपाल 30 से 40 मूर्तियां तैयार कर एक से डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. उनकी बनाई मूर्तियों की मांग इतनी अधिक है कि पांच-छह महीने पहले ही अग्रिम बुकिंग हो जाती है. अब इस कार्य में उनकी पत्नी कंचना, बेटा सौरभ और बहू सीमा भी बराबर का हाथ बंटाते हैं. 

रामपाल की इस अद्भुत जीवन-यात्रा और हुनर पर देश की एक जानी-मानी पेंट कंपनी ने एक विशेष शॉर्ट फिल्म भी बनाई है. नवंबर में लक्ष्मी पूजा की अंतिम मूर्तियां बेचने के बाद वह अपने परिवार के साथ कोलकाता लौट जाते हैं. रामपाल का जीवन यह साबित करता है कि सच्ची निष्ठा और मेहनत के आगे कोई भी शारीरिक कमी बाधा नहीं बन सकती.

Published at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘ जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, आरोपी भाइयों को दबोचा
छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, आरोपी भाइयों को दबोचा
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
क्रिकेट
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget