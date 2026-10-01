बस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां

बस्ती के छावनी क्षेत्र में बबुरहवा चौराहे पर जब मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ देवी-देवताओं के आकार ढलते हैं, तो वह सिर्फ आस्था का निर्माण नहीं होता, बल्कि इंसानी हौसले की एक अनूठी दास्तान की रचना होती है. जन्म से दृष्टिबाधित पचास वर्षीय मूर्तिकार रामपाल की कहानी यह साबित करने के लिए काफी है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो आंखों की रोशनी का न होना भी हुनर के आड़े नहीं आ सकता.

रामपाल ने जिस दुनिया को वह कभी अपनी आंखों से देखा वो उसी दुनिया को वह अपने हाथों के स्पर्श से गणेश जी, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की जीवंत मूर्तियों का सुंदर रूप देते हैं. उनकी कहानी भी चुनौतियों से भरी है लेकिन, उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

चुनौतियों से भरा रहा रामपाल का जीवन

कोलकाता के शांतिपुर इलाके के निकुंजनगर के मूल निवासी रामपाल परिवार में तीन भाई थे और तीनों ही जन्म से दृष्टि बाधित पैदा हुए. इस स्थिति से पिता विनय कृष्णपाल को गहरा धक्का लगा. लेकिन, उन्होंने हार मानने के बजाय अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया.

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महज चार साल की उम्र में पिता ने रामपाल को बांस की फट्टियां काटना, उन्हें बांधना और मिट्टी का लेप चढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया. लगभग दस साल की कड़ी मेहनत और पिता के अनुशासन के बाद रामपाल एक मंझे हुए मूर्तिकार बनकर उभरे. दृष्टि नहीं होने के चलते उनके जीवन में कई बाधाएं आईं. समाज के तानों ने दिल दुखाया, तो कभी मूर्ति बनाते समय हथौड़ी और कील से हाथों में चोट भी लगी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

रामपाल अपनी मेहनत करते रहे और धीरे-धीरे उनकी उंगलियों का अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि अब वह सिर्फ मिट्टी को छूकर बता देते हैं कि वह मूर्ति बनाने लायक है या नहीं. गांव में सीमित अवसरों के कारण वह अपने परिवार के साथ बस्ती के छावनी क्षेत्र स्थित बबुरहवा चौराहे पर आ बसे और तब से हर साल गणेशोत्सव से लेकर नवरात्रि और लक्ष्मी पूजा तक यहीं रहकर मूर्तियां बनाते हैं.

मूर्तियों के लिए खेत की मिट्टी का इस्तेमाल

रामपाल की बनाई मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका पर्यावरण-अनुकूल होना है. वह प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी भी हानिकारक रसायनिक रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते. वह केवल खेतों की शुद्ध मिट्टी से मूर्तियां ढालते हैं और उन्हें सजाने के लिए फूलों, पत्तियों, फलों और सब्जियों से तैयार प्राकृतिक हर्बल रंगों का इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से विसर्जन के बाद ये मूर्तियां नदियों और तालाबों के पानी में आसानी से घुल जाती हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचातीं.

हर साल रामपाल 30 से 40 मूर्तियां तैयार कर एक से डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. उनकी बनाई मूर्तियों की मांग इतनी अधिक है कि पांच-छह महीने पहले ही अग्रिम बुकिंग हो जाती है. अब इस कार्य में उनकी पत्नी कंचना, बेटा सौरभ और बहू सीमा भी बराबर का हाथ बंटाते हैं.

रामपाल की इस अद्भुत जीवन-यात्रा और हुनर पर देश की एक जानी-मानी पेंट कंपनी ने एक विशेष शॉर्ट फिल्म भी बनाई है. नवंबर में लक्ष्मी पूजा की अंतिम मूर्तियां बेचने के बाद वह अपने परिवार के साथ कोलकाता लौट जाते हैं. रामपाल का जीवन यह साबित करता है कि सच्ची निष्ठा और मेहनत के आगे कोई भी शारीरिक कमी बाधा नहीं बन सकती.