यूपी: थाना प्रभारी का सरकारी आवास में लटका मिला शव, पुलिस महकमे में हड़कंप

बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाने के प्रभारी सूर्य प्रकाश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है. उनका शव सदर कोतवाली क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के पास स्थित सरकारी आवास में पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला. बताया जा रहा है कि उनका एक सहयोगी सरकारी आवास पर पहुंचा था. काफी देर तक फोन करने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी, तो अंदर सूर्य प्रकाश सिंह का शव फंदे से लटका मिला.

घटनास्थल पर DIG, SP ने फॉरेंसिक टीम के साथ जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी यशवीर सिंह समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन मौत की असली वजह क्या है, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है. सबसे ज्यादा चर्चा सूर्य प्रकाश सिंह के उस आखिरी स्टेटस की हो रही है, जो उनके निजी नंबर पर सुबह लगा था.

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निजी नंबर लगाए आखिरी स्टेटस की हो रही चर्चा

स्टेटस में लिखा था 'धन-संपदा भी आवश्यक है, परंतु शांति और प्रेम से बढ़कर नहीं.' शांति और प्रेम की बात करने वाले पुलिस अधिकारी की कुछ ही देर बाद संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, सिर्फ इस स्टेटस के आधार पर मौत की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस मोबाइल, घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है सूर्य प्रकाश सिंह मूल रूप से आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है.

वही घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर और साफ हो सकेगी. फिलहाल पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है.

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