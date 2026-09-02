DM मैम सड़क बनवा दीजिये..., बस्ती में स्कूली बच्चों ने लगाई गुहार

बस्ती में स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बच्चे और अभिभावक डीएम ऑफिस पहुंचे, डीएम से मिलने के लिए उन्हें दो घंटे का इंतजार भी करना पड़ा. हालांकि, डीएम मीटिंग का बहाना बनाकर अपने मातहत अधिकारी एसडीएम शत्रुघ्न पाठक को भेज दिया, जिन्होंने बच्चियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया.

दरअसल, पूरा मामला गौर विकासखंड के पकड़ी जपती ग्राम पंचायत के मैभिया गांव का है, जहां ग्राम पंचायत निधि से 150 मीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली. आरोप है कि प्रधान ने सिर्फ 100 मीटर ही सड़क का निर्माण करवाया और बाकी का काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों सहित स्कूल आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है.

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डीएम से नहीं पाई बच्चियों की मुलाकात

आपको बता दें कि एक स्कूली बच्ची जब कीचड़ से भरे रास्ते से स्कूल नहीं जा पाई, इस पर बच्ची ने सोशल मीडिया के माध्यम से डीएम कृतिका ज्योत्सना से सड़क बनवाने की गुहार लगाई. इसके बाद अगले दिन इसी गांव की कई बच्चियां स्कूल न जाने से नाराज होकर सीधा डीएम के दफ्तर पहुंच गई. हालांकि, बच्चियों की मुलाकात डीएम से नहीं हो पाई.

पीड़ित बच्चियों ने मीडिया को बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उस पर पैदल चलना भी दूभर है, और वे छोटे बच्चे है, इस वजह से स्कूल जाते वक्त कीचड़ में अक्सर गिर जाते है, और ड्रेस तक गंदे हो जाते है. इस समस्या को लेकर स्थानीय स्तर पर वे प्रयास किए ताकि रोड सही हो जाए, मगर कोई असर नहीं हुआ, और अंत में थक हार कर उन्हें डीएम से मिलने आना पड़ा. गांव की सभी छात्राएं चाहती है कि डीएम मैम सड़क बनवा दें ताकि वे आसानी से स्कूल आ जा सके.

एसडीएम ने बीडीओ को किया निर्देशित

एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने बताया कि बच्चों का पत्र ले लिया गया है, बीडीओ को सख्त निर्देश दिया गया है कि मौके पर जाकर तुरंत सड़क को ठीक करवाए, और प्रधान ने सड़क निर्माण में अगर धांधली की है तो उसकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी और अधूरे सड़क का काम पूरा कराया जाएगा.

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