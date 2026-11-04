सुभासपा विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, CM योगी को लिखा पत्र

बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि महादेवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दूध राम ने स्वयं नगर थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजा है. विधायक दूध राम ने अपने शिकायती पत्र में नगर थानाध्यक्ष राम प्रसाद यादव के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें थाना क्षेत्र से हटाए जाने की मांग उठाई है.

विधायक दुधराम ने थानाध्यक्ष की कार्यशैली, अवैध वसूली आम जनता के साथ व्यवहार और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि थाना क्षेत्र में पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो और पीड़ित व्यक्ति बिना किसी भय के अपनी समस्या लेकर थाने पहुंच सके.

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थाने में गंभीरता से नहीं सुनीं जाती हैं शिकायतें- विधायक

विधायक की शिकायत के मुताबिक, नगर थाने पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जाता. आरोप है कि कई मामलों में पीड़ितों को न्याय और समाधान मिलने के बजाय उल्टा उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होने की आशंका बनी रहती है. यदि किसी थाने में पीड़ित व्यक्ति अपनी बात रखने से भी डरेगा तो फिर आम जनता अपनी समस्याओं का समाधान कहां तलाशेगी? यही सवाल अब नगर थाना क्षेत्र की पुलिस कार्यशैली को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है.

जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस अधिकारियों के व्यवहार का मुद्दा

शिकायती पत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस अधिकारियों के व्यवहार का मुद्दा भी उठाया गया है. विधायक की ओर से आरोप लगाया गया है कि नगर थानाध्यक्ष द्वारा जनप्रतिनिधियों की बातों और उनके प्रोटोकॉल को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं और शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं. ऐसे में यदि जनप्रतिनिधियों की बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो आम नागरिकों की सुनवाई को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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