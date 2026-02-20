बस्ती: रेप के बाद आरोपी का पूरा परिवार देता था धमकी, तंग आकर 15 साल की बच्ची ने किया सुसाइड

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में बेटियों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक 15 वर्षीय छात्रा ने गांव के ही एक युवक और उसके परिजनों द्वारा किए जा रहे निरंतर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर मौत को गले लगा लिया. छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव और शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गई लिखित तहरीर के अनुसार, प्रताड़ना का यह सिलसिला कुछ समय पहले शुरू हुआ था. आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने छात्रा के साथ जबरन आपराधिक कृत्य किया और उसके बाद उसे समाज में बदनाम करने की धमकी देकर मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया.

लोक-लाज के डर से जुल्म सहती रही पीड़िता

घटना के डर और लोक-लाज के कारण छात्रा इस कदर सहम गई थी कि उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था. वह घंटों अपने कमरे में गुमसुम रहती थी, लेकिन परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि वह अंदर ही अंदर किस कदर टूट चुकी है. तहरीर में मां ने दिल दहला देने वाला आरोप लगाया है.

आरोपी के परिवार वालों ने परिजनों को किया अपमानित

उन्होंने बताया कि जब उन्हें आरोपी की हरकतों का पता चला, तो वह न्याय की उम्मीद में आरोपी युवक के घर पहुंचीं. लेकिन वहां सहयोग मिलने के बजाय उन्हें और उनकी बेटी को ही चरित्रहीन बताकर अपमानित किया गया. आरोपी के परिवार ने न केवल छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी, बल्कि पीड़ित परिवार को गांव छोड़ने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए डराया-धमकाया.

'आरोपी ने रेप के बाद छात्रा को दी धमकी'

मामले में सबसे दुखद मोड़ 19 जनवरी 2026 को आया. मां के अनुसार, जब वह किसी काम से घर से बाहर थीं, तब आरोपी ने फिर से छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसे धमकाया. शाम को जब मां घर लौटी, तो छात्रा फूट-फूटकर रोने लगी और अपनी आपबीती सुनाई. परिजनों ने दोबारा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दबंगई के आगे उनकी आवाज दब गई.



इसी अपमान और निरंतर मिल रहे मानसिक दबाव को न झेल पाने के कारण 20 जनवरी को नाबालिग ने आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. परिजनों ने आरोपी युवक का मोबाइल नंबर पुलिस को सौंपते हुए दावा किया है कि इस नंबर से छात्रा को लगातार कॉल और मैसेज कर परेशान किया जाता था.

घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद गांव के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक पहले भी कई लड़कियों को परेशान कर चुका था, लेकिन डर के मारे कोई सामने नहीं आता था. अब ग्रामीण एकजुट होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी

डीएसपी कुलदीप सिंह ने इस मामले को लेकर बताया कि हमने परिजनों की तहरीर पर मामला संज्ञान में लिया है. साक्ष्यों के संकलन के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. किसी भी दोषी को, चाहे वह युवक हो या उसका परिवार, बख्शा नहीं जाएगा. न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.