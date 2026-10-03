बस्तीः नौकरी के नाम लूटी इज्जत! इंसाफ के लिए भटक रही गर्भवती

बस्ती में एक गर्भवती महिला न्याय की गुहार लेकर थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक चक्कर लगा रही है. महिला ने एक युवक पर लंबे समय तक यौन शोषण करने, गर्भपात कराने और अब दोबारा गर्भपात के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का दावा है कि उसके पास अपने आरोपों से जुड़े फोटो, लेन-देन और दूसरे साक्ष्य भी मौजूद हैं.

मुंडेरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आशीष समेत अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि 26 जून 2024 को आशीष से मुलाकात के बाद नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ संबंध बनाए गए और विरोध करने पर शादी का भरोसा दिया जाता रहा.

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आरोपी ने कई बार कराया गर्भपात- पीड़िता

पीड़िता के मुताबिक, इस दौरान वह कई बार गर्भवती हुई और दवाओं के जरिए गर्भपात कराया गया. महिला का आरोप है कि बाद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भी भेजा गया. जेल से बाहर आने के बाद भी शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए जाते रहे. अब महिला पांच महीने की गर्भवती है और आरोप लगा रही है कि उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया जा रहा है.

'आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर बनाया संबंध'

महिला के मुताबिक, 26 जून 2024 को उसकी मुलाकात आशीष त्रिपाठी से हुई थी. आरोप है कि कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए, जब उसने इसका विरोध किया तो शादी करने का वादा किया गया. पीड़िता का दावा है कि इस दौरान वह कई बार गर्भवती हुई और दवाओं के जरिए उसका गर्भपात कराया गया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग के मामले में मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजा गया. जेल से बाहर आने के बाद भी शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए जाने का आरोप है. महिला के मुताबिक, उसने न्यायालय में भी शिकायत दाखिल की थी, जिसके बाद उसके प्रेमी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया. अब महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 11 जुलाई 2026 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई.

आरोप है कि 7 अगस्त को आशीष उसे सहजनवा स्थित एक होटल में ले गया, जहां गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया गया. इसके बाद 9 अगस्त को भी आवास पर पहुंचकर गर्भपात कराने का दबाव बनाने और दवा देने का आरोप पीड़िता ने लगाया है. पीड़िता का कहना है कि उसके पास फोटो, लेन-देन और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं. महिला थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तक न्याय की गुहार लगा रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है.

पुलिस बोली जांच रिपोर्ट के बाद की जाएगी कार्रवाई

वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि शिकायत संज्ञान में आई है और मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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