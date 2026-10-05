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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती के हर्रैया में राजकिशोर और अजय सिंह पर नई चर्चा! तस्वीरों से लग रहे ये कयास

बस्ती के हर्रैया में राजकिशोर और अजय सिंह पर नई चर्चा! तस्वीरों से लग रहे ये कयास

बस्ती में इन दिनों बीजेपी नेता अजय सिंह और राजकिशोर सिंह के एकसाथ आने पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गयीं हैं.जबकि दोनों की अदावत जग जाहिर है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बस्ती की राजनीति में अजय सिंह और राजकिशोर सिंह की एक साथ आई तस्वीर ने नई चर्चा छेड़ दी है. लंबे समय से एक ही दल में रहकर अलग-अलग खेमों में दिखाई देने वाले दोनों नेताओं की इस तस्वीर को क्या महज एक सामाजिक मुलाकात माना जाए या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी है? 

हर्रैया की राजनीति में दोनों का अपना प्रभाव रहा है, ऐसे में साथ दिखना स्वाभाविक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है. क्या यह व्यक्तिगत रिश्तों में आई नजदीकी है, किसी तरह की सुलह की शुरुआत है या आने वाली सियासी परिस्थितियों को देखते हुए कोई नई राजनीतिक रणनीति? तस्वीर भले ही एक पल की हो, लेकिन हर्रैया विधान सभा की सियासत में इसके मायने लंबे समय तक तलाशे जाएंगे.

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जिले के दो प्रतिद्वन्दी आए एक साथ !

भारतीय राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न कोई स्थायी दोस्त, इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करती हुई एक तस्वीर इस समय बस्ती के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है. जिले के दो सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता राजकिशोर सिंह और हरैया से वर्तमान भाजपा विधायक अजय सिंह एक ही स्वागत समारोह के दौरान एक बड़ी माला के भीतर एक साथ मुस्कुराते हुए नजर आए हैं. इस खास लम्हे के दौरान दोनों दिग्गजों के बीच भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री और जिला प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी ने इस पूरे वाकये को और अधिक राजनीतिक वजन दे दिया है.

दोनों एक-दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं बयानबाजी 

हरैया विधानसभा और बस्ती जिले की जमीनी राजनीति में राजकिशोर सिंह और अजय सिंह के बीच लंबे समय से तीखी राजनीतिक जंग चलती आ रही है. दोनों नेताओं ने अलग-अलग मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ जमकर शब्दबाण चलाए हैं और एक-दूसरे पर कड़े राजनीतिक हमले करने से कभी परहेज नहीं किया. राजकिशोर सिंह के भाजपा में आने के बाद से ही जिले में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार आ रही थीं.  ऐसे में भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री और जिला प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा की उपस्थिति में दोनों का एक ही माला में आ जाना पार्टी संगठन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है.

पार्टी अनुशासन का प्रेशर 

राजनीतिक पंडितों और स्थानीय गलियारों में अब इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह पार्टी संगठन के कड़े अनुशासन और शीर्ष नेतृत्व के दबाव का नतीजा है, जहां बड़े नेताओं को अपने व्यक्तिगत मतभेद और पुरानी रंजिशें किनारे रखकर पार्टी का मंच साझा करना पड़ता है. वहीं दूसरी तरफ, इसे भविष्य के राजनीतिक समीकरणों और आगामी चुनावों को देखते हुए बनाई जा रही नई बिसात के रूप में भी देखा जा रहा है. वजह चाहे जो भी रही हो चाहे यह समय की मांग हो, परिस्थितियों की मजबूरी या फिर संगठन का सख्त फरमान लेकिन इस एक तस्वीर ने बस्ती की राजनीति में हलचल मचा दी है और दोनों नेताओं के समर्थकों के साथ-साथ विरोधियों के बीच भी नई अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है.

जिला अध्यक्ष बीजेपी विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि क्षेत्रीय महामंत्री के ऐतिहासिक स्वागत में सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया, बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक दिशा निर्देश, आगामी कार्यक्रमों और जन जन पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की अपील की गई. 

उक्त कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे जो जिला प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा के स्वागत समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए. जिला प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा ने बताया कि इस बार टिकट में महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा, आधी आबादी को भाजपा हमेशा से सम्मान देती आई है, कहा कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर पूरा जोश है और वे फील्ड पर काम भी कर रहे है. वही राजकिशोर सिंह ने कहा कि इस बार बस्ती की पांचों सीट बीजेपी जीतेगी और यूपी में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी.

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Published at : 05 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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