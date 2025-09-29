बस्ती में नकली नोट तस्करों का भंडाफोड़, गैंग के 4 लोग गिरफ्तार, 15 लाख के फेक नोट बरामद

बस्ती जनपद में नकली नोटो का कारोबार करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें चार तस्कर गिरफ्तार हुए है, इस गैंग का तार अयोध्या से लेकर गोंडा और पूर्वांचल के कई जिले में फैला हुआ था. ये गैंग ज्यादातर महिलाओं और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था, नोटो को डबल और ट्रिपल करने का लालच देकर इस गैंग ने पूरा नेटवर्क फैला रखा था जो अब बस्ती पुलिस को सक्रियता की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच गया है.

जाली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश

बस्ती पुलिस ने जाली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए चार अंतर-जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. इन अभियुक्तों के पास से 15 लाख रुपये मूल्य के फर्जी नोट बरामद किए गए हैं. यह बड़ी कार्रवाई छावनी थाना क्षेत्र स्थित मछली मंडी विक्रमजोत से की गई है. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का जाल केवल बस्ती तक सीमित नहीं था, इनमें दो अभियुक्त संतकबीरनगर, एक गोंडा और एक बस्ती जनपद का निवासी है. यानी यह एक संगठित अंतर-जनपदीय गिरोह था.

पुलिस ने किया मामले का खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा आज अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बस्ती पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 500 रुपये की 30 गड्डी फर्जी नोट बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपये है. इसके अलावा, उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, नोट रखने वाला एक काले रंग का बैग और अपराध में इस्तेमाल की गई एक मारुति वैन भी जब्त की गई है.

हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान गिरोह का एक अभियुक्त मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.इस महत्वपूर्ण सफलता को हासिल करने वाली टीम में थाना छावनी के एसओ जनार्दन प्रसाद के साथ सर्विलांस टीम के सदस्य शामिल थे.

पुलिस की इस उत्कृष्ट कार्रवाई को देखते हुए, बस्ती के एसपी ने टीम को तत्काल 25 हजार रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि जाली नोटों के इस पूरे रैकेट के मुख्य सरगना और उनके वितरण नेटवर्क का पता लगाया जा सके.